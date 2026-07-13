Неочаквано почина звездата от "Джурасик парк" Сам Нийл

Сам Нийл, новозеландският актьор, най-известен с ролята си на палеонтолога д-р Алън Грант в хитовия филм за динозаври "Джурасик парк", чиято кариера включваше над 50 филма, почина на 78-годишна възраст, предава "Ройтерс". В публикация, споделена в социалните медии от семейството му, се посочва, че смъртта на Нийл в Сидни "беше внезапна и неочаквана, но благословена от факта, че Сам остана без рак". През април Нийл обяви, че вече е излекуван от рак след публична борба с рак на кръвта.

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Описван от критиците като "многостранен" и "надеждно отличен", Нийл изигра главни роли в много жанрове – от офицер на подводница в екшън-трилъра от 1990 г. "Ловът на Червения октомври" до Антихриста в "Омен III" от 1981 г.

Той също така е изиграл безброй роли на измъчени съпрузи, включително редом с Холи Хънтър в спечелилия "Оскар" филм "Пианото" (1993 г.) и редом с Мерил Стрийп в "Злите ангели" от 1988 г., известен още като "Вик в тъмното".

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За Сам Нийл

Снимка: Getty Images

Роден в Ома, град в Северна Ирландия, Найджъл Джон Дермот Нийл се премества в Нова Зеландия, когато е на седем години, тъй като баща му, новозеландец, се пенсионира от армията и иска да се върне у дома.

На 11-годишна възраст той си сменя името на Сам. В мемоарите си от 2023 г. "Казвал ли съм ти това някога?" той пише, че "да постъпиш в начално училище с променящ се глас и името Найджъл беше като да си търсиш беда" "Сам" се произнася лесно, звучи приятелски, има малко мъжествен привкус и носи нотка на лабрадор", пише той.

Нийл се описва като нестабилно, закършено, неспортно и заекващо момче, но именно в училище той прави първите си плахи стъпки към актьорството, получавайки малки роли в училищни пиеси, включително ролята на шаферка в "Пиратите от Пензанс". "Харесваше ми да разсмивам хората", пише той в книгата.

Снимка: Getty Images

Големият пробив на Нийл идва с нискобюджетния новозеландски филм "Sleeping Dogs" (1977), който му носи достатъчно внимание, за да му бъдат предложени роли в по-големи продукции в съседна Австралия.

Но дори и докато славата му нараства, той продължава да се връща в Нова Зеландия, за да работи. У дома той е може би най-обожаван за ролята си на мърмоливия Хектор в нискобюджетния филм "Лов на диваците" (2016), режисиран от Тайка Уайтити.

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В средата на 80-те години той пропуска шанса си да стане мегазвезда, когато се явява на пробни снимки за ролята на Джеймс Бонд, но споделя, че сърцето му не е било в това и че по време на целодневния кастинг се е чувствал неловко. "Никога не би искал да бъдеш Бонд, когото никой не харесва – това е съдба, по-лоша от смъртта", казва той веднъж в австралийско сутрешно шоу.

Нийл е номиниран за три награди "Златен глобус" и две награди "Еми". Той печели три австралийски телевизионни награди, включително една през 2025 г. за сериала "Дванадесетте". През 2022 г. приема рицарско звание за изключителен принос към киното, след като години наред отказва тази чест. Той заявява, че я е приел само защото е жизненоважно всички изкуства да бъдат признати. "Актьорството може да изглежда лесно, но всъщност е много трудно. Всъщност, ако изглежда лесно, това означава, че актьорът прави нещо много трудно, но го прави много добре", казва той за професията си.

Актьорът, който се е женил и развеждал два пъти, прекарва голяма част от последните си години в Австралия и във винарската си изба в Централен Отаго, Нова Зеландия. Спечелил признание за виното си, Нийл започва да произвежда Пино Ноар на земята, която притежава в Централен Отаго, под марката "Two Paddocks" през 1997 г. — процес, който той описва като увлекателен и трудоемък.

Често забавлява феновете си, като публикува снимки на животни от фермата си, много от които носят имената на негови известни приятели, включително кокошка на име Лора Дърн и бик на име Греъм Нортън. Наскоро той публично се противопостави на плановете за изграждане на нова мина в района, пише "Ройтерс".