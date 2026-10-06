Жалко: "Лъвчетата" до 21 години завършиха квалификаците за Евро 2027 със загуба и червен картон

Националният отбор на България до 21 години завърши квалификациите си за Европейското първенство през 2027 г. с домакинство на Шотландия. "Лъвчетата" направиха добри квалификации, но след загуба от Чехия в предпоследния мач загубиха всички шансове да се класират. Така срещата с "гайдарите" беше протоколна, тъй като и те останаха без вариант за продължаване напред. За жалост възпитаниците на Тодор Янчев загубиха и тази среща с 0:2.

Шотландия поведе през първото полувреме

Въпреки че срещата между България и Шотландия беше без реално значение, и двата отбора показаха желание за игра и да защитят престижа си. Но шотландците доминираха още от първото полувреме. Те владееха топката през около 60% от времето и отправиха повече удари от българските си връстници. "Гайдарите" регистрираха 9 удара към вратата на Пламен Андреев, като с единственият си точен такъв откриха резултата. Попадението дойде в 35-ата минута и беше дело на нападателя Барни Стюарт. От своя страна, "лъвчетата" отправиха 5 удара, 1 от които точен.

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България получи червен картон и втори гол

Смените, които Тодор Янчев направи на полувремето дадоха някакъв ефект, тъй като България успя да изравни силите до някаква степен през второто полувреме. Разликата във владеенето на топката беше около 10%, но при ударите Шотландия отново превъзходстваше. "Лъвчетата" имаха шансове да изравнят резултата, но така и не се възползваха. В 82-рата минута футболистът на Лудогорец Симеон Шишков направи опасно нарушение, което му донесе червен картон и България остана с човек по-малко на терена. До края на срещата Шотландия вкара още един гол чрез Боби Уелс във втората минута на добавеното време.

Така България завърши с 14 точки от 10 мача на четвърто място в групата. "Лъвчетата" записаха 4 победи, 2 равенства и 2 загуби, като вкараха и допуснаха 10 гола.

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