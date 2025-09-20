Японският Бекъм, който изгуби любовта си към футбола и се отказа на едва 29 години

"Окачените бутонки" е спортна рубрика на Actualno.com, в която припомняме историите на позабравени футболисти от миналото.

В последните двайсетина години прави впечатление, че все повече азиатски футболисти намират място в топклубовете по света. В края на 90-те и началото на новия век обаче това не бе така. По онова време феновете рядко можеха да видят играч от Азия да се състезава на най-високо ниво. Причината е, че те често бяха пренебрегвани за сметка на състезатели от Южна Америка, Африка и дори Австралия.

Напоследък обаче множество азиатски футболисти заиграха във водещите отбори в Европа. Основна заслуга за това има един специален футболист, познат като Японският Бекъм. Неговото име е Хидетоши Наката. Офанзивният състезател бе един от най-добрите играчи на своя пост, но за всеобща изненада изгуби любовта си към спорта прекалено рано и „окачи обувките на пирона“ на едва 29-годишна възраст.

Хидетоши Наката направи кариера в Италия

Хидетоши Наката е роден на 22 януари 1977 година в град Кофу, префектура Яманаши. Офанзивният полузащитник дебютира в японската Джей Лига през 1995-та с екипа Белмаре Хирацука. Още в първия си сезон Наката печели вече не съществуващата Азиатка купа на носителите на купи. Хидетоши се представя отлично във финала срещу иракския Ал Талаба и реализира победното попадение в 81-ата минута.

С годините Наката се утвърждава като един от най-добрите играчи в Япония и е част от националния отбор на страната за Световното първенство във Франция през 1998-ма. След Мондиала той реализира трансфер в Европа като облича фланелката на италианския Перуджа, който плаща 4 милиона долара за правата му.

Халфът е купен от Парма за рекордна сума

Халфът бързо се адаптира към местния футбол и през януари 2000 година е купен от Рома като вълците вадят близо 22 милиона евро, за да го привлекат. Наката се отплаща с отлично представяне и помага на отбора да спечели титлата в Серия А през сезон 00/01. През лятото на 2001-ва Хидетоши отново сменя клубната си принадлежност. Той преминава в Парма срещу 28,4 милиона евро – рекордна сума за играч от Азия. През 2002-ра Хидетоши Наката печели Купата на Италия с „пармалатите“.

Плеймейкърът остава в Парма до лятото на 2004-та като за кратко е отдаден под наем на Болоня. След като договорът му с „пармалатите“ изтича той подписва с Фиорентина. Лека-полека обаче любовта му към футбола започва да изчезва. В крайна сметка той решава да сложи край на кариерата си през 2006-та. Решението му е изненадващо за мнозина, тъй като японецът е едва на 29 години. Самият той обаче е категоричен, че повече не му се играе защото футболът се е превърнал в бизнес и всички мислят само за пари.

„Футболът е станал просто бизнес“

„Ден след ден разбирах, че футболът е станал просто бизнес. Усещах, че тимовете играят само и единствено за пари, а не за удоволствието от самата игра. Винаги съм смятал, че един отбор е като голямо семейство. Това чувство обаче вече го няма. Постоянно бях тъжен. Затова и спрях с футбола на едва 29 години“, обяснява тогава Наката.

След края на кариерата си Хидетоши Наката се изявява като модел и участва в редица ревюта на „Келвин Клайн“. Той също така основава своя компания, която е специализирана в производството на саке. Японецът отдавна не се изявява на футболния терен, но ще остане в историята на спорта като човекът, който отвори широко вратата на Европа за азиатските играчи.

Автор: Бойко Димитров

