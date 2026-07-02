Ясни фаворити и един неочакван претендент за финал на Световното първенство по футбол

Елиминационната фаза никога не разочарова и изглежда, че няма да е по-различно и на Световното първенство по футбол в САЩ, Мексико и Канада. След убедителната си победа с 3:0 над Швеция във вторник Франция затвърди позицията си на фаворит за спечелване на титлата. Дидие Дешан разполага може би с най-добрия състав на Мондиал 2026 и е трудно за вярване, че някой ще може да го спре до финала, където се очертава втори епизод от битката им с Аржентина. И макар "петлите" да остават начело според повечето анализатори, някои приятни изненади също увеличиха драстично шансовете си за триумф.

Фаворитите за триумф на Мондиал 2026

Мнозина се съмняваха, че отборът на САЩ ще се представи добре на турнира, но до този момент янките донесоха много поводи за гордост на своите фенове. Преди началото на Мондиала повечето анализатори побързаха да отпишат селекцията на Маурисио Почетино, но след силно представяне в груповата фаза и победа с 2:0 над Босна и Херцеговина на 1/16-финалите, ситуацията е по-различна. След като станаха първият отбор в историята на САЩ, спечелил три мача на едно световно първенство, янките вече биват включвани в разговорите за трофея. За да постигнат това, обаче, ще трябва първо да се справят с Белгия, а после с най-голямото предизвикателство в лицето на Франция.

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Разбира се, до Франция на върха стои отборът на Аржентина, който продължава защитата на титлата си от по-лесната страна. Лионел Меси и компания изкараха късмет, като евентуалните им съперници до финала са Австралия, Колумбия и Бразилия. Веднага след действащите шампиони в класацията с фаворитите са Испания и Португалия, които ще искат да покажат истинското си лице след неособено убедителното представяне в групата.

Това кой ще се представи по-добре вероятно ще се реши на терена, тъй като европейските шампиони от 2016 година и тези от 2024 година могат да се изправят един срещу друг още в следващия мач. "Ла Роха" трябва да победи Австрия, а "мореплавателите" - Хърватия, за да се срещнат на 1/8-финал. Напред в турнира ги очаква САЩ или Белгия, а на евентуален 1/2-финал дебне френският отбор. Англия и Бразилия все още са част от разговора, но шансовете им за триумф над звездните селекции на Франция и Аржентина изглеждат леко нереални, имайки предвид неубедителните им изяви от самото начало.

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