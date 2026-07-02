Носител на Шампионска лига с Ливърпул сравни Хари Кейн с една от най-големите легенди на Англия

Бившият английски защитник Джейми Карагър сподели мнението си за представянето на нападателя Хари Кейн при победата с 2:1 над ДР Конго на 1/16-финалите на Световното първенство по футбол. Нападателят на Байерн Мюнхен отбеляза два гола в края на мача и прати „трите лъва“ напред в турнира. Бившият играч на Ливърпул каза, че първоначално е отхвърлил твърдението на халфа Джуд Белингам, че Кейн е най-добрият английски играч в историята.

Може ли Кейн да надмине Боби Чарлтън?

Column by @Carra23 on the extraordinary Harry Kane, England's greatest player since Sir Bobby Charlton.https://t.co/97Q4I193so — Chris Bascombe (@_ChrisBascombe) July 2, 2026

„Сър Боби Чарлтън, световен шампион, носител на Европейската купа и носител на „Златната топка“, беше ненадминат в продължение на шест десетилетия. Невъзможно е да си представим някой настоящ английски играч да се доближи до него. Досега. Колкото повече размишлявах върху думите на Белингам, толкова повече стигах до заключението, че има известна истина в тях“, цитиран е Карагър от The Telegraph.

„За нас Кейн през 2026 г. е същото, което Чарлтън беше за страната преди 60 години – лъч надежда, който вдъхна на феновете вярата, че най-накрая можем да спечелим голям турнир. За съжаление, той няма Боби Мур, Гордън Банкс или Алън Бол до себе си, за да превърне тези мечти в реалност“, каза той.

Чарлтън спечели Световното първенство през 1966 г. с Англия. Нападателят отбеляза 49 гола в 106 мача за националния отбор.

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