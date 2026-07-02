Учени за новата вълна от адска жега в Европа: Това е само началото

След кратка почивка европейските страни отново ще се окажат под влиянието на адска жега. Синоптиците прогнозират покачване на температурите до +42°C, а Световната здравна организация предупреждава, че подобни метеорологични явления ще стават все по-чести и интензивни. За това пише „Ел Паис“.

Кога се очаква нова гореща вълна?

Според Испанската национална метеорологична агенция (Aemet) температурите ще започнат бързо да се покачват в събота, 4 юли.

В редица региони на Испания въздухът ще се затопли до +42°C, а през нощта термометърът няма да падне под +22°C. Прогнозата е, че това време ще се запази почти през цялата следваща седмица.

Учени алармират: Жегите в Европа са ясен знак за глобалното затопляне

Въпреки това, Аемет все още не е обявил официална гореща вълна, тъй като за да се случи това, изключително високите температури трябва да се задържат поне три последователни дни и да надвишават установените климатични стандарти.

Световната здравна организация заяви, че настоящата ситуация е само началото на по-мащабно изменение на климата.

„Тази жега е просто репетиция“, подчертава Ханс-Хенри Клуге, директор на регионалния офис на СЗО за Европа. Според него Европа се затопля повече от два пъти по-бързо от средното за света.

Защо топлинните вълни стават все по-опасни

СЗО отбелязва, че екстремните горещини вече не са изолирано явление. Вместо това, горещите вълни стават все по-чести, по-продължителни и по-интензивни. Такива метеорологични условия представляват повишен риск за възрастните хора, децата, бременните жени и хората със сърдечно-съдови и хронични заболявания.

Експертите препоръчват да се избягва продължително излагане на пряка слънчева светлина в горещите дни, да се поддържа водният баланс и внимателно да се следи благосъстоянието ви.

Припомняме, че редица европейски страни бяха засегнати от интензивни горещини - температурата на въздуха достига около 40°C. Много страни издадоха червени предупреждения за екстремни метеорологични условия. Имаше жертви. Най-малко 212 смъртни случая, свързани с жегата, са регистрирани в Испания. Най-малко 40 души са загинали във Франция. Спортни събития са отменени в Германия, а в Италия са регистрирани пет смъртни случая. Експертите свързват аномалията с изменението на климата.

В Испания температурите достигнаха 42°C в някои региони и често не падаха под 30°C през нощта. Здравният институт „Карлос III“ в Мадрид предполага, че най-малко 212 смъртни случая, регистрирани в страната между 21 и 24 юни, може да са свързани с последиците от екстремните температури.

В Германия големи части от страната бяха подложени на „силен и екстремен топлинен стрес“. Температурите там се повишиха до 37°C, а синоптиците дори прогнозират температури до 41°C.

Deutsche Bahn предостави на пътниците възможността да отменят безплатно планираните си пътувания за предстоящия уикенд поради екстремни метеорологични условия. Опцията е налична до 30 юни. Компанията го нарича „жест на добра воля“ заради „адската жега“.

Във Великобритания температурите на изток и югоизток достигнаха 38°C. Търговците на дребно съобщиха за скок в продажбите на вентилатори, машини за сладолед и слънцезащитни продукти.

Здравни специалисти алармират, че екстремните горещини могат значително да влошат протичането на някои често срещани заболявания. Експертите посочват четири състояния, които особено често се изострят в жегата: сърдечно-съдови проблеми (повишено натоварване на сърцето), камъни в бъбреците (поради дехидратация), подагра (повишени нива на пикочна киселина) и главоболие/мигрена (провокаторите включват дехидратация, промени в налягането и ярка слънчева светлина). Лекарите съветват да се пие повече вода и да се избягва продължителното излагане на слънце.

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