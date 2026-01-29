Скандално: защо Райън Гигс не е в Залата на славата във Висшата лига?

Висшата лига стартира своята „Зала на славата“ по подобие на американските спортове през 2021 г. Инициативата трябваше да започне още през 2020 г., но се забави заради пандемията. Първите футболисти, които е трябвало да бъдат включени са били Райън Гигс и Алън Шиърър. Но според „Telegraph“ от Висшата лига са отложили включването на уелсеца за неопределено време, тъй като е съден за домашно насилие над бившата си приятелка.

Райън Гигс е рекордьор по асистенции и трофеи във Висшата лига

Според източника през 2021 г. номинационният комитет е бил запознат с развитието на нещата около Гигс, като е решил да го изключи от списъка си. Уелсецът беше оправдан през юли 2023 г., но все още не е получил напълно заслуженото си място в Залата на славата. Струва си да се отбележи, че и други бивши играчи като Джон Тери, Рио Фърдинанд и Ерик Кантона също са били наказвани и съдени, но и тримата са членове на Залата. Райън Гигс е изиграл 632 мача във Висшата лига, като е вкарал 108 гола и е дал 171 асистенции. Именно той държи рекорда за най-много асистенции в елита на Англия. Той има цели 13 трофея от Висшата лига, което отново е рекорд.

В Залата на славата на Висшата лига попадат футболисти като Шиърър, Анри, Кантона и още много други легенди

В момента в Залата на славата на Висшата лига попадат Алън Шиърър, Тиери Анри, Ерик Кантона, Рой Кийн, Франк Лампард, Денис Бергкамп, Стивън Джерард, Дейвид Бекъм, Патрик Виейра, Серхио Агуеро, Дидие Дрогба, Венсан Компани, Петър Шмайхел, Пол Скоулс, Йън Райт, Сър Алекс Фъргюсън, Арсен Венгер, Тони Адамс, Петър Чех, Рио Фърдинанд, Ашли Коул, Анди Коул, Джон Тери, Гари Невил и Еден Азар.

