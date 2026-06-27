Кабо Верде мечтае и то срещу Меси, двукратен световен шампион е аут

Отписваният от всички дебютант на Световното първенство по футбол в САЩ, Канада и Мексико Кабо Верде продължи своя успешен рейд и завърши за трети път наравно в група H. Така Кабо Верде събра 3 точки, завършвайки на второ място след Испания и продължава в елиминационната фаза без загуба, но и без победа. 0:0 със Саудитска Арабия се оказа достатъчно за африканската държава да постигне нещо уникално.

На 1/16 финалите Кабо Верде ще се изправи не срещу кого да е, а срещу действащия световен шампион Аржентина и Лео Меси. Ако Кабо Верде играе толкова свирепо в защита, както срещу Испания и Саудитска Арабия, то може да се превърне в много костелив орех за "гаучосите".

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Мачът между Кабо Верде и Саудитска Арабия беше доста напрегнат, но като цяло африканците показаха за трети път своя характер и всъщност бяха и по-близо до гола в края на срещата. Арабите, които търсеха победа и тя щеше да им стигне да продължат напред, така и не успяха да притиснат достатъчно малката африканска държава и съответно отпадат.

В другия мач Испания победи с 1:0 Уругвай. Алекс Баена вкара единствения гол през първото полувреме, като попадението падна след комична грешка на уругвайския вратар Фернандо Муслера. Муслера е известен с леките голове, които допуска и отново "се прояви" - той допусна топката да го прескочи при плонж, с който просто трябваше да я избие. Така испанците ще играят на 1/16 финалите срещу някой измежду Австрия и Алжир.

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