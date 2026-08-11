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Официално: Бленджини остава начело на България до 2028 г.

11 август 2026, 12:56 часа 1024 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Официално: Бленджини остава начело на България до 2028 г.

Договорът на Джанлоренцо Бленджини като треньор на националния отбор на България по волейбол за мъже се удължава с още две години - до 2028 г., съобщиха от Българската федерация по волейбол. От централата добавиха, че са уважили желанието на Бленджини да поеме и работа на клубно ниво. След мачовете на националния отбор през 2026 г. той ще води клубен отбор в родината си.

Любо Ганев: "С него начело младите ни състезатели израстнаха"

Ето какво каза президентът на БФВ Любомир Ганев: "Привличането на Джанлоренцо Бленджини в началото на 2024 година е сред най-добрите стъпки, правени за израстването на българския волейбол. Още тогава казахме колко сме щастливи да имаме начело на мъжкия ни национален отбор авторитетен треньор с толкова сериозна визитка, който знае как да работи с млади състезатели. И с него начело младите ни състезатели израстнаха до най-високо световно ниво. И продължават да растат.

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Джанлоренцо Бленджини

"В същото време разбираме"

С всеотдайната работа и постигнатите резултати е напълно логично, че клаузата за удължаване на договора с още две години е активирана. В същото време разбираме, че след три години натовареност само през летния сезон, треньор от класата и в активната възраст на Бленджини има необходимост да се върне към динамиката на клубните първенства и турнири от най-високо ниво. Оценяваме високо свършеното от него до момента и считаме, че за втората фаза от нашия договор е възможно да се съчетават двата ангажимента.

"И тук не е нужно дори да споменаваме"

Още повече ценим и подхода в провeдените разговори, при които Кико постави съгласието на Българската федерация по волейбол на първо място при решението за тази следваща негова стъпка. И тук не е нужно дори да споменаваме думите му, че ще работи със същата отдаденост за националния отбор на България. Защото ние го виждаме по действията му и отношението му. В неговото сърце България наистина вече е втора родина. А той влага и всичките си умения, и цялото си сърце в името на българския национален отбор и българския народ".

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Национален отбор по волейбол БФВ Любо Ганев Джанлоренцо Бленджини
Николай Илиев
Николай Илиев Редактор
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