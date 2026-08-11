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Джанлоренцо Бленджини: "Щастлив съм, благодарен съм на България"

11 август 2026, 13:16 часа 919 прочитания 0 коментара
Снимка: Bulgarian Volleyball Federation
Джанлоренцо Бленджини: "Щастлив съм, благодарен съм на България"

Вече официално, Джанлоренцо Бленджини подписа договор с Българската федерация по волейбол и ще води националния отбор на България до 2028 г. Важна стъпка в решението му е било споразумението с Федерацията да може успоредно да води и клубен отбор. Според информациите, Бленджини ще поеме клуб от родната си Италия. За новия договор специалистът каза, че е много щастлив и благодари на Федерацията за постигнатото споразумение.

Джанлоренцо Бленджини: "Благодаря на Българската федерация по волейбол"

Ето какво каза Джанлоренцо Бленджини: "Продължаваме по нашия общ път с високите цели, които сме си поставили. И с поглед към Олимпийските игри в Лос Анджелис, какъвто хоризонт си бяхме начертали още преди три години. Благодаря на Българската федерация по волейбол за гъвкавостта и разбирането. Моят ангажимент към България, както и поставените цели остават непроменени. За мен няма да се промени нищо по отношение на работата и отдадеността ми към националния отбор. Вече имам опит в успешното съчетаване на два ангажимента, вярвам, че и сега ще бъде така.

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Джанлоренцо Бленджини

"Щастлив съм от израстването"

Заедно със страхотните момчета ще продължаваме с концентрация, мотивация и пълно себераздаване да се стремим да се представяме така, че България да се гордее. Щастлив съм от израстването им по време на съвместната ни работа в изминалите години, но те знаят, че постигнатите добри резултати остават в миналото, а ние трябва да искаме всеки ден да ставаме още по-добри. Нашата голяма цел остават олимпийските игри и силно се надявам да изпълним мечтата си".

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Национален отбор по волейбол БФВ Джанлоренцо Бленджини
Николай Илиев
Николай Илиев Редактор
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