Меси се оттегля от футбола, след като загуби баща си

Живата легенда Лионел Меси реши да си вземе почивка от футбола след загубата на баща си Хорхе Меси, съобщава "DobleAmarilla". 39-годишният нападател ще остане в Аржентина, за да бъде близо до семейството си. Срок за завръщането му в Интер Маями все още не е определен. След като научи за смъртта на баща си, Меси прекъсна настоящите си ангажименти в Съединените щати и отлетя за дома.

Лео Меси няма да играе за неопределен период от време

Лео Меси отлага участията си за Интер Маями до второ решение. Хорхе Меси почина на 7 август в болница в Росарио. Той беше на 68 години. Погребението се проведе при закрити врати на 9 август. Журналистът Фран Касарето впоследствие съобщи, че футболистът възнамерява да съди служители на аржентинските медии, които са нарушили личния му живот по време на погребението. Хорхе Меси беше важна част от живота на Лео както ви личен, така и в професионален план. Именно той дълги години беше агент на легендарния аржентинец.

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Хорхе Меси беше важна част от живота на Лео

Още от дните на Лео Меси в Нюелс Олд Бойс до заминаването за Испания, баща му Хорхе е бил неотлъчно до него във всяко важно решение и е правил необходимите жертви, за да отбори пътя на малкия Лионел към големия футбол. Авторитетното издание "AS" потвърждава, че Меси е получил позволение от Интер Маями да отсъства за неопределено време.

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