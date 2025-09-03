"Какво ще кажете да уважаваме Премиър лийг шампиони?": Салах се ядоса и защити двама бивши играчи на Ливърпул

Суперзвездата на Ливърпул Мохамед Салах се ядоса на публикация в социалните мрежи, направена от една от популярните фен страници на "червените" - Anfield Edition. От страницата публикуваха колаж с бившите номер 7 и номер 9 на Ливърпул - Луис Диас и Дарвин Нунес, заедно с техните наследници - Флориан Вирц и Александър Исак. "Назовете по-голям ъпгрейд в историята на футбола", написаха от Anfield Edition, а постът очевидно не се хареса на Салах.

Салах се ядоса на пост на фен страница на Ливърпул

"Какво ще кажете да отпразнуваме страхотните трансфери, без да проявяваме неуважение към шампионите във Висшата лига?", написа Салах в профила си в Туитър, споделяйки противоречивия пост на Anfield Edition. Египтянинът реши да напомни, че Диас и Нунес са били част от отбора на Ливърпул, който спечели 20-ата титла на Англия през сезон 2024/25, като ги защити от зачестилите критики към двамата бивши офанзивни футболисти на "червените".

Дарвин Нунес разочарова голяма част от феновете на Ливърпул с фрапантни пропуски в много мачове, но на практика уругваецът вършеше никак лоша работа като централен нападател, като участваше активно в играта на "червените", а и отбеляза не малко попадения. Луис Диас пък бе основен футболист за Арне Слот, но избра да напусне клуба в посока Байерн Мюнхен, като бе обект на интерес и от Барселона.

How about we celebrate the great signings without disrespecting the PL champions? https://t.co/lRug6oFYCt — Mohamed Salah (@MoSalah) September 3, 2025