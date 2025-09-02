Войната в Украйна:

Ливърпул тихомълком се раздели с още един играч, чийто изходящ трансфер остана в сянката на сагата с Исак

Шампионът на Англия Ливърпул имаше натоварен последен ден от летния трансферен прозорец, като "червените" успяха да договорят историческия трансфер на Александър Исак от Нюкасъл, но и се провалиха в привличането на Марк Гехи от Кристъл Палас. Денят бе изключително натоварен, а някак тихомълком мърсисайдци направиха и още един изходящ трансфер, който сякаш остана в сянката на събитията около Исак и Гехи.

Ливърпул се раздели с Харви Елиът

Става въпрос за преотстъпването на Харви Елиът в тима на Астън Вила. Елиът е един от най-големите таланти на Ливърпул в последните години, като той бе част от два отбора на "червените", които вдигнаха титлата в Англия. В момента обаче конкуренцията в атака в Ливърпул е изключително голяма, а Арне Слот прецени, че за Елиът ще бъде по-добре да бъде даден под наем в друг клуб от Висшата лига, в който да продължи развитието си.

Харви Елиът

Астън Вила привлече още Джейдън Санчо и Виктор Линдельоф

22-годишният футболист има договор с Вила за един сезон, като в контракта му е заложена клауза за задължително откупуване при изиграването на определен брой мачове. Иначе бирмингамци привлякоха и Джейдън Санчо от Манчестър Юнайтед, който също преминава под наем. Във Вила ще играе и бившият бранител на Манчестър Юнайтед - Виктор Линдельоф, който подписа с клуба като свободен агент.

