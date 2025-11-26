Какво си мислеше Ван Дайк?! Това не е баскетбол - абсурдно подарена дузпа от Ливърпул (ВИДЕО)

Капитанът на Ливърпул Върджил ван Дайк подари абсурдна дузпа на ПСВ още в самото начало на двубоя на "Анфийлд" от 5-ия кръг на основната фаза на Шампионска лига. Нидерландският бранител скочи във въздуха при центриране от корнер и изненадващо посегна с ръка към топката, за да направи очевиден неразрешен удар. Главният съдия посочи бялата точка, а ВАР също потвърди решението за дузпа.

Необичайна игра с ръка за Ван Дайк в наказателното поле на Ливърпул

Претенциите на Ван Дайк бяха, че е бил изблъскан от противник, но повторенията показаха, че контактът с противниковия играч е минимален и не е достатъчен, за да предизвика игра с ръка от нидерландеца. Самият Ван Дайк също избута противников играч в рамките на позволеното в пеналтерията, но играта с ръка бе наистина необичайна за капитана на мърсисайдци.

📸 - VIRGIL VAN DIJK THINKS HE'S PLAYING BASKETBALL! pic.twitter.com/nIkxuc0Qhy — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) November 26, 2025

В социалните мрежи веднага заваляха подигравки към Ван Дайк, че е опитал да играе баскетбол. След само шест минути игра ПСВ получи възможност да поведе в резултата, а Иван Перишич не сгреши от бялата точка, пращайки Гиорги Мамардашвили в другия ъгъл.

Още спортни новини четете в Actualno.com!

Van Dijk jaki blok 🤯pic.twitter.com/xrgoSmIzx7 — MatiMgK (@MatiMgK) November 26, 2025