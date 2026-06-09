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Капитанът на Германия: Този отбор може да поднесе голяма изненада и да хвърли бомбата на Мондиал'26!

09 юни 2026, 16:27 часа 430 прочитания 0 коментара

Един от лидерите на националния отбор по футбол на Германия вярва, че Бундестимът може да изненада всеки един тим на предстоящото Световно първенство в САЩ, Мексико и Канада и „да хвърли бомбата“. Става въпрос за 35-годишния полузащитник на Галатасарай – Илкай Гюндоган, който е и капитан на Маншафта. Той също така не спести похвалите си и за селекционера на Германия Юлиан Нагелсман.

По думите на Гюндоган атмосферата в съблекалнята е много позитивна, а това ще се отрази положително на представянето на Германия. Халфът обърна внимание и на представянето на част от своите съотборници в националния отбор, между които Мануел Нойер, Лирой Сане, Флориан Вирц и Джамал Мусиала.

„Нагелсман изгради добър отбор“

„Юлиан очевидно успя да изгради добър отбор и да създаде позитивна атмосфера в съблекалнята. Забелязвам, че работата му се основава върху изграждането на взаимовръзки между играчите, а не върху селектирането на най-добрите футболисти в индивидуален пран. Той прави това и в националния отбор и ми е приятно да го видя. Явно работи, след като другите го копират“.

„Честно казано, да. Бях малко изненадан. Разбира се, щеше да е добре, ако Ману беше записал минути поне срещу САЩ. От друга страна, той все още е един от най-добрите вратари в света. Сезонът на Лирой Сане бе много подобен на моя - бурен, с върхове и спадове. Най-важното, според мен, е, че той започна добре и завърши по същия начин.. Единственият му проблем е, че понякога позволява на емоциите да вземат връх, когато нещата не се получават. Но това не променя факта, че напълно заслужи повиквателната си“.

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„Вирц и Мусиала се намират все още в началото на кариерата си, но дори на такава крехка възраст те често правят играчите около себе си по-силни. Невероятни футболисти, с които имах удоволствието да играя на Евро 2024. Те все още се нуждаят от напътствия и съвети от някои по-старите кучета Йозуа Кимих или Кай Хаверц“.

„Оптимист съм и вярвам, че този отбор може да изненада и да хвърли бомбата. Разбира се, някои момчета трябва да демонстрират постоянството на големите турнири, включително и Шампионска лига, но потенциалът определено е налице“, обясни Гюндоган.

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Германия отбор Илкай Гюндоган Световно първенство по футбол 2026
Бойко Димитров
Бойко Димитров Редактор
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