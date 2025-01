Неймар отказа 100 милиона заплата от Ал-Хилал, за да взима драстично по-малко в Сантос

Неймар е готов да подпечата завръщането си в родния си клуб Сантос в Бразилия този месец и да сложи край на ужасяващия си престой в Саудитска Арабия. Бившият капитан на "селесао" се присъедини към Ал-Хилал през лятото на 2023 г., но контузии съсипаха периода му в клуба, тъй като за година и половина той изигра само 7 мача. По-рано днес Ал-Хилал взе решение да освободи 32-годишния футболист, тъй като ще спести огромна сума от космическата му заплата, която бе около 105 милиона евро.

Изявлението на официалния уебсайт на клуба гласи: "Ал-Хилал и Неймар се споразумяха да прекратят договорните си отношения по взаимно съгласие. Клубът изразява благодарността и признателността си към Неймар за това, което му е предоставил през цялата си кариера в Ал-Хилал, и пожелава на играча успех в кариерата му."

Al Hilal and Neymar Jr. have agreed to terminate the player’s contract by mutual consent.



