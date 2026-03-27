Карло Анчелоти похвали бивш ас на Лудогорец след дебюта му за Бразилия

Бившият ас на Лудогорец и настоящ нападател на Брентфорд Игор Тиаго направи дебюта си за националния отбор на Бразилия в контролна среща с Франция, която се проведе в Бостън. Той влезе като резерва в 71-ватра минута на мястото на звездата на Манчестър Юнайтед Матеус Куня. „Селесао“ загубиха от „петлите“ с 1:2. След края на мача селекционерът на Бразилия Карло Анчелоти призна, че южноамериканците са имали известни проблеми, но подчерта и положителните страни на тяхното представяне. Италианецът даде и добра оценка на Игор Тиаго.

Карло Анчелоти: „Резултатът не е най-важното нещо“

Ето какво каза Карло Анчелоти след последния съдийски сигнал: „Когато загубиш мач, никога не можеш да си доволен и ние не сме. Резултатът не е най-важното нещо, но той показва какво сме направили добре и какво не. Мисля, че отборът се бори до края на мача и имаше няколко добри възможности. Липсваше ни малко прецизност при изнасянето на топката от нашата половина и малко бдителност, за да избегнем контраатаката, при която ни вкараха.

„Игор Тиаго влезе много добре“

В общия контекст на мача съм доволен, защото отборът се стара и отбеляза гол от статично положение, което е важно. Наполовина съм доволен, но не трябва да сме щастливи от резултата. Мисля, че новите футболисти, които играха днес за първи път, оказаха положително влияние. Игор Тиаго влезе много добре, Данило влезе много добре, Габриел Сара изигра своята роля, както и Ибанес. След този мач съм много по-уверен. Мисля, че изборът на финалния списък за Световното първенство няма да бъде толкова лесен за мен“.

