Класика доближи Ман Юнайтед до първи трофей, гаф с фенове беляза мача (ВИДЕО)

Маркъс Рашфорд даде аванс на „червените дяволи“ в 6-ата минута. Английският национал елиминира двама защитници преди да прати топката в мрежата на Хенеси. Нотингам успя да изравни резултата в 24-ата минута чрез Сам Стъридж, но попадението бе отменено поради засада.

Нидерландският нападател Воут Вегхорст удвои в 45-ата минута, което бе негов първи гол за клуба. Бруно Фернандеш в 89-ата минута оформи крайното 3:0. Именно този гол стана причина и за гаф с гостуващите фенове на Юнайтед.

Голяма част от привържениците решиха да слязат до най-долния ред на трибуните, за да празнуват заедно с играчите. Тогава обаче рекламното пано, на което се бяха подпряли голяма част от феновете, поддаде и запалянковците паднаха на игрището. Добрата новина бе, че не се стигна до инциденти.

