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Без документи: БАБХ иззе близо 3 т животински продукти

06 юли 2026, 13:29 часа 751 прочитания 0 коментара
Снимка: БАБХ
Без документи: БАБХ иззе близо 3 т животински продукти

Близо три тона животински продукти иззеха инспектори от дирекция „Граничен контрол“ на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) на ГКПП „Капитан Андреево“. Проверката е извършена съвместно със служители на Агенция „Митници“. Това съобщават на страницата на БАБХ в интернет.

При проверка на автобус с турска регистрация на вход в страната инспекторите са установили 1582 кг овча лой и 605 кг месни продукти без документи за произход. Още: Още: Само за ден: БАБХ откри близо 5 тона опасни храни При други проверки, на автобус и бус с турска регистрация, са открити 300 кг и 330 кг овча лой - без необходимите придружаващи документи. Стоките са иззети и предстои да бъдат унищожени.

Контролът на Агенцията на граничните пунктове е постоянен и защитава потребителите, като не допуска несъответстващи и потенциално опасни храни и фуражи на територията на Европейския съюз. Още: Негодни за консумация: БАБХ възбрани близо половин тон животински продукти

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БАБХ опасни храни животински продукти изземване
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Редактор
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