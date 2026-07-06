Два пъти за 4 дни: По-малко руски ракети и дронове, но пак много жертви в Киев и нов ден на траур (ВИДЕО)

68 ракети и 351 далекобойни дрона - масираната руска комбинирана въздушна атака, която порази Украйна през нощта и рано сутринта, е по-малка от тази, която стана факт по същото време на 2 юли, но последствията са видими и пак много тежки. Преди 4 денонощия руснаците изстреляха 74 ракети и 496 далекобойни дрона - ОЩЕ:

WATCH: Russia's massive overnight missile strikes on Kyiv, Ukraine. pic.twitter.com/oDoP1a3GO6 — Clash Report (@clashreport) July 6, 2026

Какво специално е изстреляно като ракети от Русия:

6 противокорабни ракети "Циркон" / "Оникс"

23 балистични ракети Искандер-М/С-400

33 крилати ракети Х-101

6 модифицирани крилати ракети с морско базиране "Калибър"

Какво е успяла да свали Украйна:

31 крилати ракети Х-101

всички ракети "Калибър"

326 далекобойни дрона

По предварителна информация към 08:30 часа сутринта са регистрирани удари на 34 места в Украйна, от 29 балистични и противокорабни руски ракети ракети и 18 дрона на 34 места, както и падане на отломки от дронове на 16 места. А говорителят на украинските ВВС Юрий Игнат, подобно на украинския президент Володимир Зеленски, настоя, че на Украйна ѝ трябват повече ракети-прехващачи за ПВО системи Patriot ("Пейтриът"), за да може да се справи специално с руските балистични ракети.

Ukraine urgently needs more missiles for Patriot air defense systems to intercept ballistic threats, Air Force spokesman Yurii Ihnat said. He described a serious shortage and warned that Russia has the resources to launch another mass strike on Ukraine as soon as tomorrow, urging… pic.twitter.com/HXSp6v99Ha — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) July 6, 2026

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Пак ден на траур в Киев

След като на 3 юли беше обявен ден на траур в украинската столица, заради 31 загинали от предишната "порция" руски ракети и дронове, сега 7 юли ще е ден на траур - няма дори и една работна седмица. Това каза кметът на Киев Виталий Кличко в официалния си канал в Телеграм. И двамата с Тимур Ткаченко, военновременния ръководител на Киевската администрация, потвърдиха, че дотук при новата атака има 11 убити - това не е окончателният брой.

Moment of the nighttime Russian strike on Kyiv. pic.twitter.com/zSo1WKoT7K — NEXTA (@nexta_tv) July 6, 2026

"Продължават спасителните операции в повредени сгради в Подолския и Дарницкия район на Киев. Там все още се издирват хора под развалините", добави Кличко.

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