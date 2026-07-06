Кабинетът "Радев":

Два пъти за 4 дни: По-малко руски ракети и дронове, но пак много жертви в Киев и нов ден на траур (ВИДЕО)

06 юли 2026, 11:22 часа 461 прочитания 0 коментара
Снимка: ДСНС України
Два пъти за 4 дни: По-малко руски ракети и дронове, но пак много жертви в Киев и нов ден на траур (ВИДЕО)

68 ракети и 351 далекобойни дрона - масираната руска комбинирана въздушна атака, която порази Украйна през нощта и рано сутринта, е по-малка от тази, която стана факт по същото време на 2 юли, но последствията са видими и пак много тежки. Преди 4 денонощия руснаците изстреляха 74 ракети и 496 далекобойни дрона - ОЩЕ:

Какво специално е изстреляно като ракети от Русия:

  • 6 противокорабни ракети "Циркон" / "Оникс"
  • 23 балистични ракети Искандер-М/С-400
  • 33 крилати ракети Х-101
  • 6 модифицирани крилати ракети с морско базиране "Калибър"

Какво е успяла да свали Украйна:

  • 31 крилати ракети Х-101
  • всички ракети "Калибър"
  • 326 далекобойни дрона

По предварителна информация към 08:30 часа сутринта са регистрирани удари на 34 места в Украйна, от 29 балистични и противокорабни руски ракети ракети и 18 дрона на 34 места, както и падане на отломки от дронове на 16 места. А говорителят на украинските ВВС Юрий Игнат, подобно на украинския президент Володимир Зеленски, настоя, че на Украйна ѝ трябват повече ракети-прехващачи за ПВО системи Patriot ("Пейтриът"), за да може да се справи специално с руските балистични ракети.

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Още: Дори подмамени от Путин, САЩ признаха, че силните "карти" са в Украйна. Русия подправя още супата от лъжи за Константиновка (ОБЗОР - ВИДЕО)

Пак ден на траур в Киев

След като на 3 юли беше обявен ден на траур в украинската столица, заради 31 загинали от предишната "порция" руски ракети и дронове, сега 7 юли ще е ден на траур - няма дори и една работна седмица. Това каза кметът на Киев Виталий Кличко в официалния си канал в Телеграм. И двамата с Тимур Ткаченко, военновременния ръководител на Киевската администрация, потвърдиха, че дотук при новата атака има 11 убити - това не е окончателният брой.

"Продължават спасителните операции в повредени сгради в Подолския и Дарницкия район на Киев. Там все още се издирват хора под развалините", добави Кличко.

Още: Киев обяви траур, броят на жертвите след руската атака не спира да расте (ВИДЕО)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Киев ден на траур война Украйна руска ракетна атака
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес