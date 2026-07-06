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Ученици планирали атентат срещу училище в Белгия

06 юли 2026, 13:32 часа 631 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images/Guliver
Ученици планирали атентат срещу училище в Белгия

Властите в Белгия са задържали шестима непълнолетни ученици за подготовка на атентат срещу училището, където учат, съобщиха местни медии. В края на миналия месец е било установено, че шестимата обсъждат намеренията си в чат в TikTok. Учениците обсъждали случаи на престрелки в училище, както и възможността при атентат да използват химически вещества за предизвикване на пожар в училище в Хаселт, по границата с Германия и Нидерландия.

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Те са имали намерение да нападнат ръководството на училището, потвърждават полицията и прокуратурата. 

Според белгийските служби за сигурност в случая са били пресечени сериозни намерения. Задържаните са били предадени на съда, като не се уточнява от какви наказания са заплашени, ако вината им бъде доказана.

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Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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