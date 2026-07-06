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Дрогиран, с крадена кола и без книжка: Задържаха 26-годишен мъж

06 юли 2026, 13:45 часа 814 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Дрогиран, с крадена кола и без книжка: Задържаха 26-годишен мъж

26-годишен мъж беше задържан, след като полицията го установи зад волана на автомобил, обявен за противозаконно отнет в Стара Загора. При проверката станало ясно още, че той няма шофьорска книжка и е управлявал след употреба на наркотични вещества, съобщи БТА. Сигналът за изчезналия лек автомобил е подаден сутринта на 3 юли от неговия 41-годишен собственик. По данни на мъжа колата е била паркирана в Стара Загора и е изчезнала през нощта срещу петък. Още: Край луксозен курорт на Черноморието: Задържаха 27 мигранти, возени от дрогиран шофьор

След проведени оперативно-издирвателни действия служителите на МВР открили автомобила същия ден в село Хрищени. Зад волана бил 26-годишен мъж, който се оказал неправоспособен водач.

Направеният тест за наркотици отчел положителни резултати за амфетамин и метамфетамин. По случая е образувано бързо производство под наблюдението на Районната прокуратура в Стара Загора, а извършителят е задържан за срок до 24 часа. Още: Пак ли ти: Само за 12 часа два пъти хванаха дрогиран шофьор

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Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Редактор
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