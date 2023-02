Клоп каза, че "грешникът" на Ливърпул се е контузил, друг играч се завръща (ВИДЕО)

Джо Гомес бе отговорен за поне две от попаденията, допуснати във вратата на Ливърпул при тежката загуба от Реал Мадрид с 2:5. Защитникът бе сменен в 73-ата минута на двубоя срещу Реал, малко след петия гол. След това той бе оставен извън групата за мача срещу Кристъл Палас.

Сега Юрген Клоп уточни, че Гомес е аут заради мускулен проблем. Добрата новина за мърсисайдци обаче е завръщането на друг централен бранител - Ибрахима Конате, който през този сезон често отсъства заради контузии. Неговата липса е една от многото причини за слабото представяне на Ливърпул.

В лазарета на Ливърпул остават и Тиаго Алкантара, както и Луис Диас. Дарвин Нунес пък е все по-близо до завръщане в игра и има вероятност да бъде използван в двубоя срещу Уулвс. В същото време се появиха информации как Ливърпул ще реши кризата в халфовата линия, а решението се крие в Мюнхен.

❌ Thiago Alcântara

❌ Luis Díaz

❌ Joe Gomez

✅ Ibrahima Konaté

⏳ Darwin Núñez



Jürgen Klopp gives a team news update ahead of his Liverpool sides fixture with Wolves. 🤕 pic.twitter.com/5ZBkzKXtGf