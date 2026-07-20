Клоп поема Германия до дни – има само два месеца да вдигне Бундестима след фиаското на Мондиал 2026

Бившият мениджър на Ливърпул Юрген Клоп намекна, че е близо до това да бъде назначен за селекционер на националния отбор на Германия. Според „Скай Спортс“ вече е постигнато споразумение между футболния съюз на страната и организацията Ред Бул, в която 59-годишният специалист е директор на глобалния футбол.

„Трябва да стане в следващите няколко дни“

🚨🇩🇪 Jürgen Klopp, set to sign his official four year contract as new Germany head coach by next week.



Never in doubt as reported for weeks; the Federation only wanted Klopp.



Up next: Nations League 2027, Euro 2028, World Cup 2030.



➕ https://t.co/t99uaPyc7m pic.twitter.com/38iTFF3wN1 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 19, 2026

„Нищо не е финализирано все още, но преговорите вървят добре и всичко се движи в правилната посока. Постигнал съм съгласие с тях и с Ред Бул, и то е много щедро, ако щете. Така че практически нищо не стои на пътя на това вече. Трябва да стане в следващите няколко дни в идеалния случай. В крайна сметка има само 60 дни до следващия международен мач. В някакъв момент трябва да бъде взето решение и то ще бъде взето“, заяви Юрген Клоп пред Magenta TV.

Предишният селекционер на Бундестима Юлиан Нагелсман подаде оставка след отпадането от Парагвай на 1/16-финалите на Световното първенство.

Юрген Клоп бе начело на Ливърпул до 2024 година. Той изведе отбора до две титли във Висшата лига, Купата на Футболната асоциация, както и трофей от Шампионската лига.

ОЩЕ: Клоп се срещна с представители на Германския футболен съюз – ще води Бундестима поне до Мондиал 2030! (ВИДЕО)