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Клоп поема Германия до дни – има само два месеца да вдигне Бундестима след фиаското на Мондиал 2026

20 юли 2026, 13:12 часа 425 прочитания 0 коментара

Бившият мениджър на Ливърпул Юрген Клоп намекна, че е близо до това да бъде назначен за селекционер на националния отбор на Германия. Според „Скай Спортс“ вече е постигнато споразумение между футболния съюз на страната и организацията Ред Бул, в която 59-годишният специалист е директор на глобалния футбол.

„Трябва да стане в следващите няколко дни“

„Нищо не е финализирано все още, но преговорите вървят добре и всичко се движи в правилната посока. Постигнал съм съгласие с тях и с Ред Бул, и то е много щедро, ако щете. Така че практически нищо не стои на пътя на това вече. Трябва да стане в следващите няколко дни в идеалния случай. В крайна сметка има само 60 дни до следващия международен мач. В някакъв момент трябва да бъде взето решение и то ще бъде взето“, заяви Юрген Клоп пред Magenta TV.

Предишният селекционер на Бундестима Юлиан Нагелсман подаде оставка след отпадането от Парагвай на 1/16-финалите на Световното първенство.

Юрген Клоп бе начело на Ливърпул до 2024 година. Той изведе отбора до две титли във Висшата лига, Купата на Футболната асоциация, както и трофей от Шампионската лига.

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Германия отбор Юрген Клоп Световно първенство по футбол 2026
Бойко Димитров
Бойко Димитров Редактор
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