Кога ще ги стигнем... Фарьорските острови? 50-хилядната страна пренаписва историята си

Националният отбор по футбол на България продължава да разочарова. "Лъвовете" на новия селекционер Александър Димитров катастрофираха срещу Турция у дома и загубиха с 1:6. И докато у нас трудно се вижда светлина в тунела, то една държава с население малко над 50 000 души пренаписва историята си. Фарьорските острови сториха нов подвиг, надвивайки с 2:1 Чехия, и дори могат да мечтаят за първо класиране на Световно първенство.

