12 октомври 2025, 20:52 часа 630 прочитания 0 коментара
Кога ще ги стигнем... Фарьорските острови? 50-хилядната страна пренаписва историята си

Националният отбор по футбол на България продължава да разочарова. "Лъвовете" на новия селекционер Александър Димитров катастрофираха срещу Турция у дома и загубиха с 1:6. И докато у нас трудно се вижда светлина в тунела, то една държава с население малко над 50 000 души пренаписва историята си. Фарьорските острови сториха нов подвиг, надвивайки с 2:1 Чехия, и дори могат да мечтаят за първо класиране на Световно първенство.

 

Джем Юмеров
Джем Юмеров Отговорен редактор
Чехия отбор Световно първенство по футбол Фарьорски острови Световно първенство по футбол 2026 Нидерландия отбор
