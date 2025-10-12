Войната в Украйна:

"Осакатена" Испания не греши, Роналдо пропусна дузпа, а Холанд се забавлява: Резултати от световните квалификации

Испания постигна трета поредна победа в световните квалификации. "Ла Фурия Роха" се поздравиха с домакински успех с 2:0 срещу Грузия. Йереми Пино и Микел Оярсабал отбелязаха головете. В следващата си среща от квалификационната кампания тимът на Луис де ла Фуенте, който не можеше да разчита на редица играчи като Ламин Ямал, Нико Уилямс, Родри, Дани Олмо и други, посреща България на 14 октомври във Валядолид. 

Испания победи Грузия

Междувременно Италия надигра Естония с 3:1 като гост и запази макар и минимални шансове да измести Норвегия от първото място в група I. "Адзурите" постигнаха трета поредна победа под ръководството на Дженаро Гатузо и общо четвърта в групата, с която заемат втората позиция на шест точки след Норвегия и мач по-малко.

Португалия измъкна труден успех срещу Ирландия с 1:0. Рубен Невеш донесе победата на португалците с гол в добавеното време. Преди това - в 75-ата минута Кристиано Роналдо пропусна дузпа. Звездата на Манчестър Сити Ерлинг Холанд също пропусна от бялата точка за Норвегия срещу Израел, но след това се реваншира с хеттрик за победата с 5:0 в квалификациите за Световното първенство.

Резултати от световни квалификации

Латвия – Андора 2:2

Унгария – Армения 2:0

Норвегия – Израел 5:0

БЪЛГАРИЯ - ТУРЦИЯ 1:6

Естония – Италия 1:3

Португалия – Ейре 1:0

Сърбия – Албания 0:1

Испания – Грузия 2:0

