Кой е следващият треньор на Ман Юнайтед: колко време има Дарън Флетчър

По-рано днес, на 5 януари, Манчестър Юнайтед уволни мениджъра Рубен Аморим, след като той изкара едва 14 месеца начело на „червените дяволи“. Това се случи след две поредни равенства срещу тимове от долната част на таблицата във Висшата лига – 1:1 срещу Уулвърхямптън и 0:0 срещу Лийдс. За момента единствената сигурна информация е, че бившият халф на Ман Юнайтед Дарън Флетчър ще застане начело на отбора за мача с Бърнли в сряда, 7 януари.

Флетчър може да остане до лятото

Досега Флетчър водеше тима до 18 години. Според „The Athletic“ шотландецът може да остане начело на първия отбор до края на сезона и през лятото да се търси постоянен заместник на Аморим. Но това не пречи на медиите на Острова да дават предположения кой ще бъде новият треньор на Манчестър Юнайтед. Спекулира се за много имена, сред които Енцо Мареска, Киърън Каккена, Маурицио Почетино, Гарет Саутгейт и други. Но най-големият фаворит е мениджъра на Кристъл Палас Оливър Гласнер.

Оливър Гласнер е фаворит за Ман Юнайтед по няколко причини

Еуфорията около Гласнер е голяма поради няколко причини. Той успя да сглоби невероятен състав с „орлите“ и направи страхотен сезон с тях. Подобри играта им многократно, превърна някои от играчите им в новите звезди на Висшата лига и, черешката на тортата, спечели ФА къп с тях. Това беше и първият трофей в историята на Кристъл Палас. Договорът на австриеца изтича през лятото и той е апетитна хапка за големите клубове, дори извън Висшата лига.

