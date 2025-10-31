Любопитно:

Кошмар във Франция: Играч на Марсилия колабира на терена

Феновете на футбола във Франция преживяха истински кошмар, след като играч на Олимпик Марсилия колабира на терена. Инцидентът се случи по време на двубоя с последния в класирането Анже. Около пет минути преди края на редовното време на срещата мароканският полузащитник на домакините Билал Надир, който се появи в игра малко по-рано, се строполи на терена и изправи всички на стадион „Велодром“ на нокти.

Билал Надир се е оплаквал от главоболие преди мача

Веднага след инцидента главният съдия спря играта, а лекарският щаб на Олимпик Марсилия се втурна към 21-годишния халф. Медиците му оказаха първа помощ, след което той бе изнесен на носилка и закаран в местна болница. Треньорът на марсилци Роберто де Дзебри сподели след последния съдийски сигнал, че Билал Надир е дошъл в съзнание още докато е бил на стадиона. Спортният директор на клуба Мехди Бенатия пък разкри, че халфът се е оплаквал от главоболие преди началото на двубоя.

Състоянието му е стабилно

Надир е преминал редица изследвания в болницата в Марсилия, които да покажат какво точно е причинило колапса му. От клуба разкриха, че здравословното му състояние се наблюдава денонощно и за момента той е стабилен. Марсилци допълниха, че всички в тима се надяват Билал да се възстанови напълно и възможно най-скоро да се завърне в отбора.

Бойко Димитров
