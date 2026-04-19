19 април 2026, 20:41 часа
Снимка: Getty Images
Пече ли се обрат? Сити победи Арсенал в "шампионския мач" във Висшата лига

Манчестър Сити постигна успех с 2:1 над Арсенал в т.нар. "шампионския" двубой от 33-тия кръг на Висшата лига. Раян Шерки през първата част и Ерлин Холанд през второто полувреме бяха голмайсторите на "гражданите", а Кай Хаверц наказа грешка на вратаря Джанлуиджи Донарума за гостите от Лондон. Така Сити вече е само на три точки зад "артилеристите", но има мач по-малко и вероятно ще изравни съперника след евентуален успех срещу Бърнли. В момента Арсенал има +37 голова разлика, а Манчестър Сити - +36, но и това може да се промени.

Манчестър Сити натисна съперника си в началото на мача, като създаде няколко положения, но и Арсенал отговори с опасни атаки. В средата на полувремето французинът Раян Шерки направи елегантен пробив в наказателното поле, като стреля под крака на Салиба в долния десен ъгъл на вратата на Арсенал за 1:0. Веднага след това Донарума се забави да изчисти топката от аутлинията, като Хаверц я блокира и от рикошета тя влетя в мрежата - 1:1.

В началото на втората част шут на Ерлинг Холанд срещна десния стълб. Последваха силни минута за Арсенал, като пропуски направиха Хаверц и Йодегор, удар на Еберечи Езе също срещна левия стълб на вратата на Донарума. В 65-ата минута Холанд направи 2:1 с удар в десния долен удар от наказателното поле. В 73-тата минута и шут на Габриел от гостите с глава срещна гредата. В добавеното време Хаверц направи голям пропуск за лондончани, за които нямаше да е незаслужено да спечелят точка и запазят аванса си.

Джем Юмеров Отговорен редактор
Манчестър Сити Арсенал Висша лига
