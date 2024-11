Край на сагата: Гуардиола остава в Сити поне още един сезон

Сагата около бъдещето на мениджъра на Манчестър Сити Хосеп Гуардиола приключи. Каталунският специалист е решил да преподпише договора си с „гражданите“ и да остане в клуба поне още един сезон. Това съобщи изданието „The Athletic”.

Както е известно, договорът на Гуардиола със Сити е до края на настоящия сезон. Преди старта на кампанията пък той сподели, че е по-близо до това да си тръгне, отколкото да продължи да води тима. В крайна сметка Пеп е решил, че ще остане при „гражданите“.

