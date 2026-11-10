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Сенси е първи пред Салах и куп други звезди в класация на УЕФА

10 ноември 2026, 20:51 часа 563 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Сенси е първи пред Салах и куп други звезди в класация на УЕФА

УЕФА отбеляза доброто представяне на Стефано Сенси с екипа на ЦСКА в Лигата на конференциите. Халфът на "червените" впечатли хората в европейската централа с най-многото си асистенции в основната фаза на турнира - 3 в три двубоя. Зад него с две е звездата на Трабзонспор Мохамед Салах и още 9 други състезатели от големите първенства на Стария континент, сред които английската Висшата лига и нидерландската Ередивизе.

Стефано Сенси е първи по асистенции

"Никой няма повече асистенции в Лигата на конференциите досега този сезон от Стефано Сенси", написаха от УЕФА, а публикацията бе допълнена от снимка на италианеца на официалния профил на турнира. Въпреки че ЦСКА има само една точка след тези срещи, отборът отбеляза гол във всяка от тях. Футболистите на Маркус Гиздол загубиха с по 1:2 от Монако и Панатинайкос, а с Нордселанд завършиха при равенство 2:2. За "армейците" предстоят още срещи с Трабзонспор, КуПС и Тун.

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Стефано Сенси

ЦСКА е на 28-о място

Така Сенси е първи по този показател в надпреварата, а след него се наредиха Албиан Айети и Даниел Дос Сантос (Лугано), Оскар Глох (Аякс), Карлос Мора и Александру Чикалдау (Университатя Крайова), Лука Юричич (Борац Баня Лука), Ибрахим Осман (Брайтън), Мохамед Салах (Трабзонспор), Андрюс Тете (Панатинайкос) и Дауда Вайдман (Твенте). След изиграването на първите три къга от Лигата на нациите, ЦСКА е на 28-о място във временното класиране. 24-ата е първата позиция, която дава право на участие в елиминациите.

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Николай Илиев
Николай Илиев Редактор
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