Родри интелигентно захапа Кристиано Роналдо заради "Златната топка"

Актуалният носител на "Златната топка" Родри отговори на световната суперзвезда Кристиано Роналдо, според когото най-ценният индивидуален приз е трябвало да отиде в ръцете на нападателя на Реал Мадрид Винисиус Жуниор. Португалецът изрази своето мнение по време на церемонията Globe Soccer Awards, на която присъства и бразилското крило. Испанският полузащитник от своя страна отвърна с интелигентен и логичен отговор, без да напада играча на Ал Насър.

"Изненада е, честно казано, защото той знае по-добре от всеки друг как работи тази награда и как се избира победителят. Тази година гласуващите журналисти решиха аз да получа тази награда. Същите тези журналисти вероятно са гласували за него в някакъв момент и мисля, че тогава той е бил съгласен с тях“, каза Родри, цитиран от АС.

