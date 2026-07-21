Клубен герой, но национално разочарование: Звездата, която тотално се провали на Мондиал 2026

Триумфът на Испания над Аржентина във финала на Световното първенство по футбол в САЩ, Мексико и Канада, беляза края на едни просто незабравими 39 дни, през които 48 отбора и 104 мача ни доведоха до определянето на новия шампион. След като турнирът приключи, може да се направи категорична оценка за това кои играчи не оправдаха очакванията и се провалиха в опита си да оставят своя отпечатък на най-голямата сцена. Несъмнено един от тях беше Бруно Фернандеш.

Бруно Фернандеш не успя да пренесе отлична си форма на Мондиал 2026

Фернандеш пристигна в Северна Америка, след като изпрати впечатляваща индивидуална година на клубно ниво. Капитанът на Манчестър Юнайтед беше обявен за играч на сезона във Висшата лига и счупи рекорда за най-много асистенции (21) в рамките на една кампания. Вдъхновен от представянето си, Фернандеш бе готов да помогне на "мореплавателите", които бяха смятани за основни фаворити за световната титла преди началото на турнира. Водена от най-резултатния голмайстор за всички времена Кристиано Роналдо, Португалия разполагаше и с четирима играчи от Пари Сен Жермен, които току що бяха спечелили втора поредна титла в Шампионска лига с ПСЖ - Нуно Мендес, Жоао Невеш, Витиня и Гонсало Рамош.

ОЩЕ: "Кристиано Роналдо беше бойкотиран от собствения си отбор на Световното първенство"

Някой по-смели прогнози дори предполагаха, че Бруно Фернандеш ще се превърне във фаворит за "Златната топка", ако Португалия триумфира на американска земя. Роберто Мартинес обаче не успя да извлече потенциала от този невероятен колектив и индивидуалната класа на португалските звезди бе засенчена дори от по-малките отбори. В първия си мач от груповата фаза "мореплавателите" завършиха 1:1 с ДР Конго. Още тогава се видя, че Фернандеш не е на нужното ниво, като той не предложи нищо интересно в атака както за съотборниците си, така и от самия себе си.

Последва убедителна победа над Узбекистан, при която също се видя, че португалците не разполагат с качествата да се борят за титлата, въпреки резултата. Фернандеш се отчете с асистенция. Равенството с Колумбия в последния мач от груповата фаза бе още едно доказателство за това. "Мореплавателите" успяха да преборят Хърватия в първия кръг от елиминациите, но със сигурност не с помощта на Фернандеш. Той отправи едва два удара, които не застрашиха по никакъв начин хърватския страж и бе заменен в 63-а минута.

В 1/8-финала срещу Испания, Фернандеш продължи тенденцията си на американска земя. Той беше като страничен наблюдател на случващото се на терена и не повлия по никакъв начин на играта. "Ла Роха" се възползва от слабото представяне на своя опонент и нанесе решителния удар в края на редовното време, за да изхвърли Португалия от турнира. След отпадането на "мореплавателите" дори самият Фернандеш призна, че е имал далеч по-големи очаквания за развоя на шампионата.

"Тъжен, разочарован и съкрушен", написа 31-годишният Фернандеш в социалните си мрежи. "Тази група от играчи повдигна очакванията ми много високо, не само заради качеството им, но и заради невероятния отбор, който сме изградили през годините." Представянето на Фернандеш на Мондиал 2026 със сигурност бе сред най-разочароващите от всички играчи на американска земя и ще остане едно петно в блестящата му кариера.

ОЩЕ: Доскорошен треньор на Роналдо в Ал Насър застава начело на Португалия