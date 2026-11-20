Клубовете от Висшата лига постигнаха важно споразумение за осигуряване на финансова подкрепа за висшите ръководители, които са изправени пред заплахата от съдебни искове от страна на основните спонсори на Манчестър Сити. Тази стъпка е вследствие на решението от септември, с което "гражданите" бяха признати за виновни по 114 от 115 обвинения в нарушаване на финансовите правила. От "Етихад" обжалват решението и настояват за своята невинност.

Клубовете от Висшата лига се обединиха срещу Манчестър Сити

Сега представители на всички 20 клуба се срещнаха в Лондон в четвъртък, 19 ноември, за да гласуват за освобождаване от отговорност на ръководството на Висшата лигата срещу евентуални съдебни искове от страна на спонсорите на "гражданите". За приемането на предложението бяха необходими 14 гласа, като "BBC Sport" съобщи, че само Манчестър Сити и Нотингам Форест са се противопоставили на него. Споразумението гарантира правна защита за главния изпълнителен директор Ричард Мастърс, както и за членовете на управителния съвет Алисън Бритън, Май Файфийлд, Дармаш Мистри и Матю Райдър. В противен случай всеки корпоративен иск за клевета от страна на спонсорите на Сити би могъл да струва на лигата милиарди лири.

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Острата реакция от страна на спонсорите, базирани в Абу Даби, започна веднага след присъдата от септември, когато независима комисия призна Сити за виновен. "Etihad Airways" проучи правните си възможности в рамките на 24 часа, като категорично отрече наличието на неправомерни търговски споразумения и заяви, че представителите на лигата не са се свързали с авиокомпанията по време на изслушването. Междувременно "Етисалат" и "Мастърс" определиха обвиненията за неверни и клеветнически.

Спорът подчертава по-широката търговска заплаха, свързана с най-значителното дисциплинарно дело в историята на Висшата лига. Макар че формулировката на комисията се отнасяше до почти десетилетие на системни нарушения от страна на Сити, тази формулировка изложи висшите длъжностни лица на ожесточени правни ответни мерки. Като се обединиха в Лондон, останалите 18 клуба подкрепиха авторитета на ръководството да налага финансовите правила. Все пак решението на Нотингам Форест да застане на страната на Сити показва, че пълният консенсус остава недостижим, когато на карта са заложени милиарди.

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