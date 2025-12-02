Крушата не пада по-далеч от дървото: Син на 7-кратен шампион в Лига 1 подписа договор с Челси

Синът на 7-кратния шампион в Лига 1 с Пари Сен Жермен Тиаго Силва - Исаго, подписа първия си професионален договор с Челси. 17-годишният талант бе повишен в отбора на лондончани до 18 години през лятото. В изявление клубът от Висшата лига заяви, че Исаго „се е превърнал в гъвкав и надежден защитник, който се чувства комфортно както като ляв бек, така и като централен защитник“.

Исаго Силва подписа професионален договор с Челси

Исаго и по-малкият му брат Иаго се присъединиха към младежката академия на Челси, когато баща им се премести в "Стамфорд Бридж" през август 2020 г. от Пари Сен Жермен. Самият Исаго също излезе с публикация. Той написа в Instagram: „Горд съм да подпиша първия си професионален договор с Челси. Жаден съм за още.“

🚨🔵 Thiago Silva’s son Isago has signed his first professional contract at Chelsea. pic.twitter.com/cUvVDiM6Yr — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 1, 2025

Защитникът все още не е дебютирал в първия отбор на лондончани, но може да играе за „сините“ в Шампионската лига. 17-годишният футболист беше включен в Б-списъка на Челси и ще може да бъде повикан за всеки от оставащите мачове на Челси във Висшата лига.

Припомняме, че 41-годишният Тиаго Силва прекара четири години в Челси и спечели Шампионската лига, Световното клубно първенство и Суперкупата на УЕФА, преди да се върне в бразилския клуб Флуминенсе през 2024 г. Той има 113 мача за Бразилия. Съпругата на Тиаго, Изабела, поздрави Исаго за началото на този нов етап в кариерата му.

„Днес сърцето ми бие по-силно. Да видя Исаго да подпише професионален договор с Челси е като да видя, че нашето футболно наследство се обогатява с още една глава. Гордеем се с нашето семейство, но най-вече се гордеем с него! Този момент е изцяло твой, сине“, написа тя.

ОЩЕ: 10 от Челси играха геройски и не се дадоха на Арсенал