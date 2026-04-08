Кръв по терена и разкъсан чорап: Грозната сцена с Мбапе, от която можеше да има сериозни последствия

Грозна сцена се разви по време на второто полувреме на двубоя между Реал Мадрид и Байерн Мюнхен. В 70-тата минута защитникът на Байерн Йонатан Та извърши грубо нарушение, влизайки отзад на Килиан Мбапе. След настъпването френският нападател мигновено падна на терена, видимито изпитващ болка, а съотборниците му реагираха бурно с искане за червен картон. Съдията Майкъл Оливър определи ситуацията като недостатъчно тежка и изсвири жълт картон.

Грешка в съдийското решение на Майкъл Оливър

Кадрите от повторенията по-късно разкриха разкъсан чорап и кървяща рана по крака на Мбапе, което предизвика вълна от критики към съдийското решение.

Още: "Бях като ходещ мъртвец": Мбапе коментира тежестта на очакванията и цената на славата

Бившият елитен испански рефер Матеу Лаос изрази мнение, че нарушението е трябвало да бъде наказано с директен червен картон. Той подчерта, че макар да не е последвала сериозна травма, намесата е била изключително рискова.

„За щастие не се стигна до сериозна контузия, но ударът беше в опасна зона. А съвсем наскоро Росети (настоящ директор на съдийството на УЕФА и председател на съдийската комисия) не каза, че подобни нарушения трябва да се наказват с червен картон“, обясни Лаос.

Още: "Те продължават да унищожават коленете на играчите": Бивша специалистка в Реал нападна клуба