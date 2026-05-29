Смях в залата! Не помнят кой е вкарвал за Лудогорец в Шампионска лига, но знаят интересни факти (ВИДЕО)

Помните ли последния български отбор, който игра в Шампионска лига? А голмайсторите му? Естествено, става въпрос за Лудогорец, а сезонът е вече далечният 2016/17. На втория въпрос трябваше да си отговорят спортните журналисти Стефан Йорданов, Янко Станчев, Кристиян Недев и Николай Илиев в играта “Кой съм аз“ от последния епизод на предаването “Точно попадение“. И тази седмица най-интересният сегмент не разочарова.

Кой е последният голмайстор на български отбор в Шампионска лига?

Правилата бяха прости – на екрана излиза въпрос и четиримата трябва да дадат верния отговор. Ако се затруднят, могат да поискат жокер. Тогава четири допълнителни възможни отговора се показват на екрана. Нямаше как да минем без българско участие в европейския футбол в седмицата на финала на Шампионска лига. Един от въпросите гласеше: “Последният футболист от тим от Първа лига, отбелязал гол в основната фаза на Шампионска лига, е?“ Като дори имаше подсказка за мача – Лудогорец 2:3 Арсенал, групова фаза, сезон 2016/17.

Още: "Как няма да го познаем? Тука сме само Gen Z, затова така": спортни журналисти не познават легенда от САЩ '94 в играта "Кой съм аз" (ВИДЕО)

Никой не позна – наложи се да използват жокер

Предположенията веднага започнаха да летят. Янко беше първи с Джонатан Кафу – грешно. Николай каза Марселиньо – отново неправилно. Янко пробва отново с Вандерсон, но отново не позна. Кристиян пробва късмета си с Абел Анисе, но също не улучи. Тогава Стефан предложи да погледнат възможните отговори. На екрана се появиха имената на Вандерсон, Клаудиу Кешеру, Марселиньо и Светослав Дяков. И тук вече беше въпрос на бързина. Стефан стигна първи до бутона и позна – Клаудиу Кешеру.

Николай не можеше да повярва как не са се сетили за голмайстора на Лудогорец, а Янко извади интересен факт – през този сезон “орлите“ са повеждали във всеки един мач от груповата фаза, който се е играл на Националния стадион “Васил Левски“. Щяхте ли да се сетите са Клаудиу Кешеру без жокер? Какъв беше другият въпрос, свързан с български отбори в Шампионска лига? Кой измежду Стефан, Янко, Кристиян и Николай спечели наградата Златния човек? Отговорите на тези и много други въпроси можете да откриете в най-новия епизод на “Точно попадение“ в YouTube:

Още: Тук пак ще налучкваме! Времето ти изтече: Голямо чудене за голям мач в играта "Кой съм аз" (ВИДЕО)