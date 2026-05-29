Кабинетът "Радев":

Скалони обяви 26-имата за Световното, Аржентина без една от големите си звезди

29 май 2026, 15:24 часа 591 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Скалони обяви 26-имата за Световното, Аржентина без една от големите си звезди

Селекционерът на Аржентина Лионел Скалони обяви състава от 26 футболисти за предстоящото Световно първенство, на което действащият шампион ще защитава титлата си. Очаквано водеща фигура в отбора остава капитанът Лионел Меси, който е напълно възстановен след лека травма и ще поведе тима още в първия мач от груповата фаза.

Как Скалони сглоби перфектната машина за защита на световната корона?

Сред най-обсъжданите решения на Скалони е отсъствието на младия талант Франко Мастантуоно от Реал Мадрид, който не попада в окончателния списък. Според информацията това се дължи на колебливото му представяне през сезона.

Още: Пълна ТВ програма на Световното първенство по футбол 2026

Аржентина

За сметка на това в състава намира място полузащитникът Нико Пас, който е собственост на Реал Мадрид, но се развива в италианския Комо.

Аржентина ще се състезава в Група J заедно с отборите на Алжир, Австрия и Йордания, като преди турнира ще изиграе и две контроли срещу Хондурас и Исландия. В състава са включени и редица ключови фигури от предишния триумф на световния форум – Емилиано Мартинес, Кристиан Ромеро, Николас Отаменди, Алексис Мак Алистър, Енцо Фернандес, Леандро Паредес и Лаутаро Мартинес.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

В списъка личат още футболисти на Атлетико Мадрид като Хуан Мусо, Науел Молина, Тиаго Алмада, Хулиан Алварес и Нико Гонсалес, както и завръщането на Джовани Ло Селсо, който получава нов шанс след пропуснатото заради контузия световно първенство в Катар.

Още: Меси изправи Аржентина на нокти дни преди началото на Мондиал'26

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Лионел Меси Аржентина отбор Световно първенство по футбол 2026 Лионел Скалони
Жанина Колева
Жанина Колева Редактор
Още от Футбол свят
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес