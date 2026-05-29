Скалони обяви 26-имата за Световното, Аржентина без една от големите си звезди

Селекционерът на Аржентина Лионел Скалони обяви състава от 26 футболисти за предстоящото Световно първенство, на което действащият шампион ще защитава титлата си. Очаквано водеща фигура в отбора остава капитанът Лионел Меси, който е напълно възстановен след лека травма и ще поведе тима още в първия мач от груповата фаза.

Сред най-обсъжданите решения на Скалони е отсъствието на младия талант Франко Мастантуоно от Реал Мадрид, който не попада в окончателния списък. Според информацията това се дължи на колебливото му представяне през сезона.

За сметка на това в състава намира място полузащитникът Нико Пас, който е собственост на Реал Мадрид, но се развива в италианския Комо.

Аржентина ще се състезава в Група J заедно с отборите на Алжир, Австрия и Йордания, като преди турнира ще изиграе и две контроли срещу Хондурас и Исландия. В състава са включени и редица ключови фигури от предишния триумф на световния форум – Емилиано Мартинес, Кристиан Ромеро, Николас Отаменди, Алексис Мак Алистър, Енцо Фернандес, Леандро Паредес и Лаутаро Мартинес.

В списъка личат още футболисти на Атлетико Мадрид като Хуан Мусо, Науел Молина, Тиаго Алмада, Хулиан Алварес и Нико Гонсалес, както и завръщането на Джовани Ло Селсо, който получава нов шанс след пропуснатото заради контузия световно първенство в Катар.

