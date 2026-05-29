ПСЖ - Арсенал: Всичко, което трябва да знаем за финала на Шампионска лига

Остават броени часове до дългоочаквания двубой между отборите на Пари Сен Жермен и Арсенал, който ще определи тазгодишния носител на трофея в Шампионска лига. "Артилеристите" достигнаха първия си финал в най-елитната европейска надпревара от 20 години насам, докато парижани ще се борят да защитят короната си от миналия сезон. Зрелището ще се изиграе на "Пушкаш Арена" в унгарската столица Будапеща, а ето и какво друго трябва да знаем за сблъсъка.

ПСЖ - Арсенал на финала на Шампионска лига

Финалът на Шампионска лига между Арсенал и ПСЖ ще се изиграе, в събота, 30 май, с начален час 19:00 българско време. Това е промяна спрямо предишните години, когато мачът започваше в 22:00, като УЕФА обясни, че по-ранният начален час е избран, за да се подобри преживяването на феновете в деня на мача и да се оптимизира логистиката, като например обществения транспорт. Срещата ще бъде пряко излъчена в българския телевизионен ефир. Каналите, които ще предават финала, са bTV Action и по Max Sport 3, както и онлайн на Voyo.

Двата тима са се изправяли пет пъти един срещу друг в Шампионска лига. Към този момент френският отбор има две победи, Арсенал - една, а две от срещите им са завършили при равенство. За последно те играха един срещу друг на 1/2-финал през сезон 2024/25, когато ПСЖ записа две победи с по 2:1 и 0:1. Те се срещнаха и в груповата фаза на същата кампания, когато Арсенал записа единствения си успех в съперничеството им с 2:0. Двете им ремита пък са от сезон 2016/17.

Пътят на ПСЖ към финала

Пари Сен Жермен се стреми да стане първият отбор, спечелил турнира два пъти поред, след като Реал Мадрид постигна три поредни титли през 2018 г. Пътят на парижани до финала бе изпълнен с препятствия. Отборът на Луис Енрике успя да завърши едва на 11-то място в груповата фаза с 14 точки, което означаваше, че трябваше да премине през плейоф в два мача, за да си осигури място в елиминационната фаза. Срещу съперника си от Лига 1 Монако, ПСЖ спечели с 3:2 в първия мач, а равенството 2:2 у дома във втория мач беше достатъчно, за да се класира с общ резултат 5:4.

Следващият съперник беше Челси в 1/8-финалите, като действащият европейски шампион си осигури сигурен аванс още в първия мач, когато Брадли Баркола, Усман Дембеле, Витиня и два късни гола на Хвича Кварацхелия оформиха крайното 5:2. Успех с 3:0 у дома във втория мач, с голове отново на Кварацхелия и Баркола, осигури обща победа с 8:2. В 1/4-финалите ПСЖ отново се изправи срещу английски отбор, като на стадион "Парк де Пренс" отборът изнесе майсторски урок на Ливърпул и спечели първия мач с 2:0. Идентичен резултат в реванша на "Анфийлд", благодарение на два гола на Дембеле, изпрати шампионите в следващия етап.

ПСЖ се срещна с Байерн Мюнхен в повторение на финала от 2020 г., като първият мач предложи девет гола. ПСЖ отбеляза пет от тях, като Кварацхелия и Дембеле вкараха по два. Реваншът завърши 1:1, като ПСЖ се класира за втори пореден финал с общ резултат 6:5. Сега момчетата на Луис Енрике ще се опитат да запазят короната си, която бе спечелена след триумф с 5:0 над Интер.

Пътят на Арсенал към финала

Арсенал стана първият отбор, който се класира от груповата фаза по новия формат с перфектен рекорд, печелейки и осемте си мача. Наскоро коронясаните шампиони на Висшата лига отбелязаха голове на воля в груповата фаза, със средно по три гола на мач и само четири допуснати. В елиминациите обаче им беше много по-трудно да отбелязват. Равенството 1:1 в Леверкузен в първия мач от 1/8-финалите далеч не беше идеалният резултат, но "артилеристите" спечелиха убедително с 2:0 в реванша у дома благодарение на головете на халфовете Еберечи Езе и Деклан Райс. След героичните изяви на вратаря Давид Рая, победният гол на Кай Хаверц в добавеното време на първия мач се оказа достатъчен, за да изпрати Арсенал на 1/2-финалите за сметка на Спортинг.

Те се изправиха срещу Атлетико Мадрид за място във финала. Равенството 1:1 в Испания подготви идеално реванша на "Емирейтс". Букайо Сака реши мача с гол в края на първото полувреме, с което изпрати "артилеристите" на първия им финал в Шампионската лига от 2006 г. насам. По този начин Артета повтори постижението на Арсен Венгер. Единственото предишно участие на Арсенал в най-важния мач в европейския футбол беше срещу Барселона отпреди ерата на Пеп Гуардиола през 2006 г., когато вратарят Йенс Леман беше изгонен само 18 минути след началото, но отборът все пак водеше с 1:0 благодарение на головата на Сол Кембъл след пряк свободен удар на Тиери Анри в 37-ата минута. Въпреки това, попадения на Самуел Ето'о и Жулиано Белети в последните 15 минути разбиха сърцата на феновете на лондончани и донесоха победа на Барса с 2:1.

Кой ще излезе на сцената в шоуто преди мача?

The Killers са главната атракция в развлекателната програма преди мача тази вечер. През последните години на финала са излизали артисти като Linkin Park и Лени Кравиц.

