Кървав инцидент преди мач от ЕВРО 2024: Простреляха мъж в Хамбург (ВИДЕО)

Първоначално полицаите са се опитали да неутрализират мъжа със сълзотворен спрей, но след като това не е дало резултат, те са преминали към стрелба. От клипове в социалните мрежи се чуват няколко изстрела, след което се вижда как човек е свален на земята.

Unknown man attacked police officers with a pickaxe during a procession of fans ahead of the soccer match between Poland and the Netherlands at Euro 2024



The law enforcers opened fire to kill. The attacker was neutralized. Whether he survived is unknown. pic.twitter.com/vX7JvFhjke