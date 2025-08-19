Меси с последен мач за Аржентина в Буенос Айрес

Срещите на Тръмп със Зеленски и лидерите на ЕС:

8-кратният носител на "Златната топка" Лионел Меси е напът да изиграе последния си официален мач за Аржентина в столицата Буенос Айрес. Местното издание DSports прогнозира, че след домакинството срещу Венецуела на 4-ти септември - световният шампион повече няма да има официални ангажименти с "гаучосите" в столицата, пише БГНЕС.

Сега предстоят последни две световни квалификации в Южна Америка, а след това Лео и компания ще се подготвят с приятелски срещи за Мондиал 2026 в САЩ, Мексико и Канада.

Лионел Меси

Аржентина, Еквадор и Бразилия вече си гарантираха класирането за световните финали, докато Уругвай и Парагвай с по 24 точки се приближават и само огромен провал би ги лишил от участие след по-малко от година.

Лионел Меси има 193 участия с Аржентина след дебюта си през 2005 г. за представителния отбор. Досега той се е отчел със 112 гола и 61 асистенции.

Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Отговорен редактор
