Кога и къде да гледаме дербито Атлетико - Реал за Суперкупата на Испания

Испанските грандове Атлетико Мадрид и Реал Мадрид излизат тази вечер един срещу друг в среща от 1/2-финалите за Суперкупата на Испания. Победителят от двубоя ще си осигури място на големия финал, където ще се изправи срещу Барселона. Каталунците спечелиха полуфиналния си сблъсък срещу Атлетик Билбао с категоричното 5:0 в сряда вечер, и се надяват, че отново ще стигнат до трофея, който спечелиха и през 2025-та.

Атлетико Мадрид - Реал Мадрид: Начален час и ТВ

Реал Мадрид стабилизира изявите си в последните седмици, като постигна три поредни шампионатни победи, намирайки се на второ място в класирането в Ла Лига с 45 точки - на четири точки зад Барса. Атлетико обаче също играе солиден футбол, макар и да е четвърти в Ла Лига с 38 точки. А Диего Симеоне е доказвал през годините, че може да бъде сериозна заплаха в подобни двубои.

В колко часа започва полуфиналът за Суперкупата

Срещата между Реал и Атлетико ще се състои в Джеда, Саудитска Арабия. Шаби Алонсо има възможност да изведе Реал до първи трофей, но за целта първо трябва да преодолее "дюшекчиите". Мачът между Реал и Атлетико е насрочен за 21:00 часа българско време.

Коя телевизия ще излъчи Атлетико - Реал

Мачът между двата мадридски гранда ще се излъчва пряко в българския телевизионен ефир. Телевизията, която ще дава двубоя, е bTV Action. Очаквайте репортаж от мача и в спортната секция на Actualno.com!