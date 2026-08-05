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КУБ корпорация твърдят, че са си оправили жалбите срещу събарянето в Баба Алино

05 август 2026, 17:07 часа 377 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
КУБ корпорация твърдят, че са си оправили жалбите срещу събарянето в Баба Алино

Отстранени са всички забележки на Административния съд по образуваните 12 дела по жалби на "Форест клуб Варна" ООД и „Венедикт 02“ ЕООД срещу събарянето на сгради в местността "Баба Алино". Това предполага, че делата, образувани по нашите жалби, могат вече да бъдат разгледани по същество. Това твърдят от КУБ Корпорация, инвеститор в спорния комплекс “Баба Алино“. Жалбите бяха подадени от дружеството срещу заповеди на варненския кмет Благомир Коцев от месец юни тази година, с които е разпоредено премахването на 12 многофамилни жилищни сгради. Още: Сагата “Баба Алино“: Собственици атакуват в съда заповедите за събаряне на сградите

От компанията настояват за отмяна на заповедите на кмета на Варна Благомир Коцев, които определят като “незаконосъобразни“. “От КУБ Корпорация вярваме в безпристрастността на български съд и продължаваме да съдействаме на всички държавни и местни институции“, се казва в съобщението на дружеството до медиите. Припомняме, че в съобщението от днес на Варненския Административен съд се казва: “С разпореждания съдът остави жалбите без движение за отстраняване на нередовности по тях.“ Още: Правосъдният министър иска наказание за втори нотариус по казуса "Баба Алино"

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Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Редактор
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