Ливърпул и Арсенал преследват новата звезда на Франция, оценявана на 150 млн. евро

Трансферният прозорец е в разгара си, а наближаващият край на Световното първенство в Северна Америка означава, че съвсем скоро клубният футбол ще е на дневен ред. Тъй като в момента повечето звезди са с националните си отбори, преследвайки триумф на Мондиал 2026, бъдещето има на клубно ниво е на заден план. Това ще се промени само след няколко седмици, тъй като новият сезон наближава с бързи темпове, а прозорецът ще бъде затворен. Това предполага, че за кратък период от време ще се осъществят някои звездни трансфери.

Арсенал и Ливърпул се оглеждат в звезда на ПСЖ

В Ливърпул продължава търсенето на заместник на Мохамед Салах, докато Арсенал търси нова звезда, която да подсили шампионската атака на Микел Артета, която не бе особено продуктивна в края на сезона. Както на "Анфийлд", така и на "Емирейтс" са се спрели на едно конкретно име. Става въпрос за крилото на ПСЖ - Брадли Баркола. Френският национал може да напусне столицата, тъй като парижани готвят трансфер на Ян Диоманде от РБ Лайпциг. Идването на котдивоареца би поставило ролята на Баркола под заплаха.

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ПСЖ ще пусне Баркола само срещу грандиозна оферта

Въпреки това, френското издание "L'Equipe" съобщава, че в Париж имат дългосрочен план, включващ Баркола. Шампионите нямат намерение да го продават, тъй като желаят да удължат договора му, който изтича през 2028 г. Преговорите между двете страни са в режим на изчакване, докато Баркола остава с националния отбор на Франция в САЩ за Световното първенство. Въпреки това, ако преговорите за подновяване на договора зациклят, напускането на ПСЖ би било възможен вариант.

При тези обстоятелства ПСЖ е определил цена от 150 млн. евро за Баркола, пише още "L'Equipe". Реалистично погледнато, тези условия за напускане биха могли да бъдат изпълнени само от английски клубове. Изданието добавя, че френският шампион може да се изправи пред рекорден летен трансферен прозорец по отношение на напускащите играчи, като прогнозираните продажби възлизат на 300 млн. евро. ПСЖ вече финализира напусканията на Гонсало Рамощ и Ли Кан-ин за общо 100 млн. евро. Рандал Коло Муани и Ибрахим Мбайе също могат да последват примера им и да напуснат френската столица.

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