Евтим Милошев с разбор за бюджета за култура: 20 млн. евро отиват за "Евровизия"

Допълнителните средства за културата не са пожелателни, а необходим ресурс за изпълнение на държавните политики. Проектобюджетът на Министерството на културата (МК) за 2026 г. възлиза на 267 051 700 евро, което е с 33 307 500 евро повече спрямо бюджета за 2025 г. Това каза министърът на културата Евтим Милошев при представянето на законопроекта за държавния бюджет за 2026 г. пред парламентарната Комисия по културата и медиите.

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На заседанието присъстват заместник-министрите на културата доц. д-р Пламен Славов, Марина Василева и Зорница Грекова, генералният директор на Българската телеграфна агенция (БТА) Кирил Вълчев, генералният директор на Българското национално радио (БНР) Милен Митев, генералният директор на Българската национална телевизия (БНТ) Милена Милотинова и председателят на Съвета за електронни медии (СЕМ) Габриела Наплатанова.

Коя област ще получи най-много?

Снимка: БГНЕС

Евтим Милошев посочи, че с проекта на бюджет се осигурява функционирането на основните политики на Министерството на културата, като най-голямото увеличение – 27 610 000 евро, е предвидено за държавните културни институти в областта на сценичните изкуства чрез системата на единните разходни стандарти. Освен това са заложени 5 868 400 евро за увеличение на разходите за персонал с пет процента от 1 януари 2026 г., 1 857 100 евро за държавно подпомагане на филмовата индустрия, 493 800 евро за отбелязването на 150-годишнината от Априлското въстание, 827 700 евро във връзка с увеличението на минималната работна заплата на 620,20 евро от 1 януари 2026 г., 120 800 евро вследствие увеличението на максималния осигурителен доход на 2300 евро от 1 август 2026 г. и 38 600 евро за увеличение на средствата за парични награди за особени заслуги към българската държава и нацията, 20 300 евро - ефект от промяна на натуралните показатели в образованието.

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Министърът на културата представи и разпределението на средствата по отделните политики. За опазване на движимото и недвижимото културно наследство са предвидени 24 152 000 евро, от които 8 410 000 евро за опазване на движимото културно наследство и 15 737 000 евро за опазване и представяне на движимото културно наследство и визуалните изкуства. За политиката по създаване и популяризиране на съвременното изкуство в страната и чужбина и достъп до качествено художествено образование са заложени 238 720 700 евро, като 47 155 000 евро са за обучение на кадри в областта на изкуството и културата, 30 615 000 евро – за филмовото изкуство, 143 217 000 евро – за сценичните изкуства, 7 387 000 евро – за подпомагане развитието на българската култура и изкуства, книжния сектор, библиотеките и читалищата, 5 059 000 евро – за Национален фонд "Култура", 3 145 000 евро – за популяризиране на българската култура в чужбина, 1 789 000 евро – за фестивали, конкурси, събития и чествания, а 353 000 евро – за авторското право и сродните му права. За функционалната област "Администрация" са предвидени 4 179 000 евро.

Снимка: БГНЕС

По думите на Милошев "предвиденият ресурс позволява да бъде запазена базовата устойчивост на системата, но не обезпечава в пълен обем заявените потребности, свързани с модернизацията, издръжката, инвестициите, кадровото обезпечаване и изпълнението на основните политики".

Евтим Милошев уточни, че необезпечените средства за сценичните изкуства възлизат на 21 634 000 евро, а за движимото и недвижимото културно наследство – на около 16 500 000 евро, от които 6 700 000 евро са за консервация и реставрация, 2 800 000 евро – за нова програма за музейни експозиции, 1 900 000 евро – за дигитализация на архива на Националния институт за недвижимо културно наследство, 1 500 000 евро – за археологически проучвания и 1 000 000 евро – за обекти на ЮНЕСКО.

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Останалите средства са предназначени за участието във Венецианското биенале, плановете за управление на Стария Несебър и други целеви проекти. Необезпечени остават още 11 590 000 евро за фестивали, Националния културен календар и значими събития, 5 734 000 евро за Национален фонд "Култура", около 3 500 000 евро за популяризиране на българската култура в чужбина, около 3 150 000 евро за книжния сектор, библиотеките и читалищата, 2 307 000 евро за филмовото изкуство, 2 198 000 евро за разходи за персонал, 1 806 000 евро за капиталови разходи в сценичните изкуства и училищата и 1 141 000 евро за капиталови разходи и администрацията.

20 000 000 евро отиват за организирането на "Евровизия"

Снимка: Getty Images

Министърът обърна внимание и на средствата, разчетени в централния бюджет по група "Култура". Те включват 153 400 евро за дейността на определения Център за подводна археология като институт от категория 2 под егидата на ЮНЕСКО, 3 096 800 евро за разплащане на проекти по Националния културен календар, 1 732 400 евро за програмата на Национален фонд "Култура", 2 141 000 евро за теренни археологически проучвания и теренна консервация на недвижими археологически културни ценности, както и 20 000 000 евро за подготовката и организацията на домакинството на България на конкурса "Евровизия" през 2027 г.

По думите на Милошев чрез бюджетите на общините ще бъде осигурено финансиране за регионалните библиотеки, музеи, художествени галерии, читалища и регионални центрове за съвременни изкуства, сред които са "Топлоцентрала" в София, "Кристо и Жан-Клод" в Габрово, Регионалният културен институт – Кюстендил, Регионалният културен институт "Център за художествени занаяти и изкуства" в Орешак.

В заключение министърът на културата каза, че поисканите допълнителни средства не са пожелателни. "Позволете ми още веднъж да отбележа, че заявените допълнителни необезпечени средства не са пожелателни разходи, а необходим ресурс за изпълнение на действащите стандарти, законовите ангажименти, международните задължения и стратегическите политики в културата", каза Евтим Милошев.

Той подчерта готовността на екипа на Министерството на културата "да работи ефективно и мотивирано, така че бюджетът за култура да бъде инвестиран по най-добрия, най-устойчивия и най-прозрачния начин", съобщава БТА.