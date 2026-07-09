След фиаското на Мондиал'26: Неймар спира с футбола?

Нападателят на Сантос Неймар може да прекрати професионалната си кариера след отпадането на Бразилия от Световното първенство по футбол в САЩ, Мексико и Канада. Това съобщи местното „UOL“. Както е известно, 34-годишният футболист обяви оттеглянето си от националния отбор след загубата от Норвегия с 1:2 на осминафиналите на Мондиала.

Нападателят е разочарован, че не получава достатъчно признание

🚨🇧🇷 𝗠𝗔𝗝𝗢𝗥 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Neymar could decide to retire from football



The Brazilian is feeling mentally exhausted with everything surrounding football and is also disappointed by what he sees as a lack of recognition for his 15 years with Brazil.



Three options are… pic.twitter.com/Y0XaMoKy6E — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) July 8, 2026

В момента Неймар е в почивка със семейството си и ще използва времето, за да обмисли бъдещето си, твърди изданието. Според информацията още преди началото на турнира близки до нападателя са споделили, че той се чувства изморен от футболната среда и е изразявал пред приятели разочарование от липсата на достатъчно признание за 15-годишния си период с екипа на Бразилия.

Неймар се завърна в Сантос през 2025 година, а настоящият му договор с клуба е до декември 2026-а. Очаква се той да проведе разговори с ръководството на отбора, тъй като все още не е определена дата за завръщането му към тренировъчния процес. За националния тим на Бразилия Неймар има над 120 мача и е голмайстор №1 в историята на „селесао“.

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