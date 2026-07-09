Кабинетът "Радев":

След фиаското на Мондиал'26: Неймар спира с футбола?

09 юли 2026, 12:00 часа 481 прочитания 0 коментара

Нападателят на Сантос Неймар може да прекрати професионалната си кариера след отпадането на Бразилия от Световното първенство по футбол в САЩ, Мексико и Канада. Това съобщи местното „UOL“. Както е известно, 34-годишният футболист обяви оттеглянето си от националния отбор след загубата от Норвегия с 1:2 на осминафиналите на Мондиала.

Нападателят е разочарован, че не получава достатъчно признание

В момента Неймар е в почивка със семейството си и ще използва времето, за да обмисли бъдещето си, твърди изданието. Според информацията още преди началото на турнира близки до нападателя са споделили, че той се чувства изморен от футболната среда и е изразявал пред приятели разочарование от липсата на достатъчно признание за 15-годишния си период с екипа на Бразилия.

Неймар се завърна в Сантос през 2025 година, а настоящият му договор с клуба е до декември 2026-а. Очаква се той да проведе разговори с ръководството на отбора, тъй като все още не е определена дата за завръщането му към тренировъчния процес. За националния тим на Бразилия Неймар има над 120 мача и е голмайстор №1 в историята на „селесао“.

ОЩЕ: Кошмарен бенефис: Неймар каза "сбогом" на Бразилия

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Неймар Сантос Бразилия отбор Световно първенство по футбол 2026
Бойко Димитров
Бойко Димитров Редактор
Още от Футбол свят
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес