Демерджиев обяви бърза екстрадиция на Мавродиев и разговор за "Магнитски" в САЩ

Вътрешният министър Иван Демерджиев обяви, че екстрадицията на Стоян Мавродиев от Сърбия ще се случи до няколко дни, тъй като тя става при облекчени условия и формалностите са възможно наай-малки. Това стана ясно от думите му пред медиите след подписване на споразумение за нов граничен пункт със сръбския вътрешен министър Ивица Дачич.

"Малко преди срещата дойде информация от нашата международна дирекция за оперативно сътрудничество. Разрешена е екстрадицията по облекчена процедура. Създали сме необходимите условия. Разговарях с отговорните за това да бъде поет и доведен пред охранителните органи", каза още Демерджиев. ОЩЕ: Сърбия разреши Стоян Мавродиев да бъде екстрадиран

Заради Пеевски: Демерджиев ще говори за "Магнитски" в САЩ

Демерджиев обяви, че ще бъде в САЩ на среща по инициатива на Марко Рубио, но в рамките на престоя му там, ще обсъди и въпроса с "Магнитски".

"Следващите седмица ми предстои посещение в САЩ и ще разговаряме с представители на OFAC за това какви мерки могат да се предприемат срещу физически и юридически лица, подпомогнали санкционирани по "Магнитски" да избягват санкциите чрез различни действия", каза Демерджиев.

Той има иска да разбере как един човек като Пеевски успява да плати милиони и то много милиони за стотици полети с частен самолет и да заобиколи санкциите "Магнитски".

Вътрешният министър обеща да даде на депутатите списък с пасажерите в полетите на Пеевски.

Той бе попитан и за новия сигнал на Калин Стоянов до изпълняващият функциите главен прокурор. "Нямам време да чета безплодните писания на Калин Стоянов. Нито един от неговите сигнали до момента не е съдържал нищо релевантно. Както казах подаването на сигнал от Калин Стоянов за мен е индикация за натискане на бутон от страна на Пеевски. Който има време - нека да му чете сигналите", добави още Демерджиев.

Демерджиев говори за странни обстоятелства около Десислава Атанасова

Той коментира и Десислава Атанасова, за която той изнесе данни, че е пътувала с Пеевски, но самата тя отрече тази информация. "Има доста странни обстоятелства, свързани с нейни действия, ще ги коментираме, но не искам това да бъде фокуса. Фокусът е дали този човек разполага реално с тези средства, които е похарчил, вложени в полети, откъде идват те и идват ли от някаква форма на престъпна дейност", добави още вътрешният министър. ОЩЕ: "Тези удостоверения опровергават изнесените неверни твърдения: Десислава Атанасова показа нови документи за пътуванията си