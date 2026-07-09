„Единственото, което наистина има значение, е връзката, която публиката има с един филм“, казва роденият на днешния ден актьор Том Ханкс в интервю за списание The Talks през 2013 г. Носителят на две награди „Оскар“ отбелязва 70-годишен юбилей, а кариерата му включва някои от най-разпознаваемите филми в историята на Холивуд.

Пътят на славата

Роден на 9 юли 1956 г. в Конкорд, щата Калифорния, Томас Джефри Ханкс израства в семейство, което често се мести, преди той да открие интереса си към актьорството. Според енциклопедия „Британика“ Ханкс започва сценичната си кариера в театъра, а по-късно се насочва към киното, където първоначално се утвърждава с комедийни роли, преди да се превърне в един от най-успешните драматични актьори на своето поколение.

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Сред първите популярни роли на Ханкс са тези във филмите „Плясък“ (1984) и „Големият“ (1988). Именно „Големият“ му носи първата номинация за награда „Оскар“ за най-добър актьор и показва способността му да съчетава комедия и сериозни образи.

През 90-те години кариерата му прави рязък завой. За ролята си на адвоката Андрю Бекет във филма „Филаделфия“ (1993) Ханкс печели първия си „Оскар“ за най-добър актьор. Година по-късно той получава второ отличие от Американската киноакадемия за изпълнението си във „Форест Гъмп“ (1994) - постижение, което го нарежда сред малкото актьори, печелили наградата в две последователни години.

През десетилетията Том Ханкс се утвърждава като актьор, способен да пресъздава както обикновени хора, така и исторически личности, отбелязва енциклопедия „Британика“.

Според филмовата база данни IMDb кариерата на Том Ханкс включва десетки актьорски роли, както и работа като продуцент и режисьор. В неговата филмография са включени някои от най-успешните продукции на съвременното кино, сред които „Аполо 13“, „Спасяването на редник Райън“, „Зеленият път“, „Корабокрушенецът“, „Капитан Филипс“ и „Вестник на властта“. От IMDb отбелязват над 90 спечелени награди и над 200 номинации за актьора, сред които двете му отличия „Оскар“.

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Ролята на Форест Гъмп остава сред най-емблематичните в кариерата му. Филмът от 1994 г., режисиран от Робърт Земекис, разказва историята на добродушен човек, който неволно се оказва свидетел на важни събития от американската история. Лентата печели шест награди „Оскар“, включително за най-добър филм, режисура и актьорска игра на Ханкс.

През следващите години актьорът продължава да доказва своя диапазон с разнообразни роли. Той играе астронавта Джим Ловъл в „Аполо 13“, капитан Джон Милър в „Спасяването на редник Райън“, затворнически надзирател в „Зеленият път“ и самотния оцелял в „Корабокрушенецът“. Според Turner Classic Movies тези изпълнения са сред ролите, които утвърждават Ханкс като един от най-уважаваните драматични актьори на своето поколение.

Ханкс има значителен принос и като продуцент. Той е съосновател на продуцентската компания Playtone, която стои зад редица филмови и телевизионни продукции, включително наградения минисериал „Братя по оръжие“. Актьорът работи многократно с режисьора Стивън Спилбърг, включително по филмите „Спасяването на редник Райън“, „Хвани ме, ако можеш“, „Мостът на шпионите“ и „Вестник на властта“.

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Гласът му се превръща в част от историята на анимационното кино чрез образа на каубоя Уди в поредицата „Играта на играчките“ на „Пиксар“. Персонажът остава сред най-разпознаваемите герои на студиото и допринася за популярността на поредицата в продължение на повече от две десетилетия.

Въпреки че е най-силно свързван с драматични роли, актьорът продължава да работи в различни жанрове - от комедия и анимация до исторически драми. През годините Ханкс запазва репутацията си на актьор, който избира истории за човешката устойчивост, добротата и сложността на ежедневния живот. Според Американския филмов институт влиянието му надхвърля отделните роли и той се е превърнал в част от културния образ на американското кино.

Извън киното Том Ханкс е известен и с дългогодишната си връзка с актрисата и певица Рита Уилсън, чийто баща Хасан Халилов Ибрахимов е роден в село Брещене, Гърция. Двамата се женят през 1988 г. и през годините често са посочвани като една от най-стабилните двойки в Холивуд. В интервю за Ей Би Си Нюз Ханкс разказва, че срещата му с Уилсън е променила представата му за брака и че я възприема като свой истински партньор в живота. Двамата имат две деца - Честър и Труман Ханкс, а актьорът има още две деца - Колин и Елизабет, от първия си брак със Саманта Люис.

На 70 години Том Ханкс остава едно от най-разпознаваемите лица на световното кино – актьор, чиято кариера се измерва не само с награди и касови успехи, а с герои, останали в паметта на поколения зрители.

Източник: БТА