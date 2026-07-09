Осъдиха основен конкурент на Карлос Насар от Игрите в Париж 2024 на 5 години затвор

Суперзвездата във вдигането на тежести Карлос Насар направи истински фурор на Олимпийските игри в Париж през 2024 година. Българският тежкоатлет стана абсолютен шампион в категория до 89 килограма. Той го постигна с два световни рекорда - общо 404 кг двубой и 224 кг в изтласкването. Сребърният медал в надпреварата спечели колумбиецът Йейсон Лопес, а почетната стълбичка бе запълнена от италианеца Антонино Пицолато. Именно бронзовият медалист от френската столица се е забъркал в сериозни проблеми извън спорта и ще бъде аут за дълго.

5 години затвор за Антонино Пицолато

Пицолато ще отсъства от спортната сцена за дълъг период от време, тъй като получи тежка присъда. Съдът призна италианеца за виновен по обвинение, датиращо отпреди четири години. В понеделник стана ясно, че той е осъден на 5 години и 4 месеца затвор. Причината за тази сурова санкция е участието му в групово изнасилване на 27-годишна финландска туристка. Четиримата мъже са били уличени след сигнал от пострадалата жена през 2022 година.

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Освен олимпийския медалист, по същото дело бяха признати за виновни и други трима подсъдими. Това са Давиде Лупо, Клаудио Тутино и Стефано Монджови, като и тримата са от Агридженто, предава италианската информационна агенция ANSA. Те също ще трябва да излежат 5 години и 4 месеца в затвора, също както Пицолато. Освен с бронзов медал от Олимпиадата в Париж 2024, италианецът е трети и от предните игри - в Токио. Той е и трикратен европейски шампион в категория до 81 килогарама, а на световната сцена може да се похвали с бронз от шампионата през 2017 година.

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