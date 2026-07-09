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Доскорошен треньор на Роналдо в Ал Насър застава начело на Португалия

09 юли 2026, 8:48 часа 526 прочитания 0 коментара

Португалската футболна федерация възнамерява да назначи Жорже Жезус за наследник на Роберто Мартинес като селекционер на националния отбор на страната. Това съобщи местното издание „A Bola“. Както е известно, Мартинес се оттегли от поста след загубата на Португалия от Испания с 0:1 на осминафиналите на Световното първенство.

Жорже Жезус изведе Ал Насър до титлата в Саудитска Арабия

„Това е краят на цикъла“, заяви Роберто Мартинес и добави: „Важно това да се случи сега и е нормално президентът на федерацията да избере треньор на националния отбор. Благодарен съм за цялата подкрепа, която ми бе оказана.“

„A Bola“ съобщава още, че е била уговорена среща между 71-годишния Жезус и Педро Проенса - президент на Португалската футболна централа.

Жорже Жезус наскоро напусна саудитския Ал Насър, който изведе до титлата в местното първенство, а в състава бе и капитанът на националния тим на Португалия Кристиано Роналдо. В кариерата си опитният специалист е бил начело още на португалските Бенфика и Спортинг Лисабон, както и на турския Фенербахче.

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Бойко Димитров
Бойко Димитров Редактор
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