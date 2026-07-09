Доскорошен треньор на Роналдо в Ал Насър застава начело на Португалия

Португалската футболна федерация възнамерява да назначи Жорже Жезус за наследник на Роберто Мартинес като селекционер на националния отбор на страната. Това съобщи местното издание „A Bola“. Както е известно, Мартинес се оттегли от поста след загубата на Португалия от Испания с 0:1 на осминафиналите на Световното първенство.

Жорже Жезус изведе Ал Насър до титлата в Саудитска Арабия

🚨🇵🇹 Jorge Jesus to become new Portugal head coach, here we go! He’s accepted to take over after Roberto Martínez. 🫱🏻‍🫲🏼



Jorge Jesus will lead the project for Nations League, Euro 2028 and next World Cup. 🔜



He’s won Saudi Pro League title at Al Nassr this season with Cristiano. pic.twitter.com/KL3f9SXqjb — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 8, 2026

„Това е краят на цикъла“, заяви Роберто Мартинес и добави: „Важно това да се случи сега и е нормално президентът на федерацията да избере треньор на националния отбор. Благодарен съм за цялата подкрепа, която ми бе оказана.“

„A Bola“ съобщава още, че е била уговорена среща между 71-годишния Жезус и Педро Проенса - президент на Португалската футболна централа.

Жорже Жезус наскоро напусна саудитския Ал Насър, който изведе до титлата в местното първенство, а в състава бе и капитанът на националния тим на Португалия Кристиано Роналдо. В кариерата си опитният специалист е бил начело още на португалските Бенфика и Спортинг Лисабон, както и на турския Фенербахче.

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